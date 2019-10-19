Самые платежеспособные-2019

Основными источниками налоговых поступлений в региональные бюджеты являются налоги на прибыль организаций и на доходы физических лиц. Доля каждого в общем объеме поступлений в консолидированные бюджеты РФ достигает трети (35,8% и 36,7% соответственно, по данным ФНС за январь—август 2019 года). Данные о заработках физлиц закрыты, зато финансовая отчетность компаний подлежит публикации. Это позволяет выяснить, какие компании вносят наибольший вклад в региональную казну.

Первую оценку крупнейших налогоплательщиков регионов “Ъ” проводил на основе данных за 2015 год. В текущем проекте сменились лидеры в каждом втором регионе (в 46 из 85). В том числе в Москве, где вместо «Роснефти» крупнейшим налогоплательщиком стал «Газпром», и Санкт-Петербурге, где группа «Илим» обошла «Газпром нефть».

В 26 из 85 регионов крупнейший налогоплательщик занят в нефтегазовой отрасли, основным видом его деятельности значатся добыча, хранение, транспортировка по трубопроводам нефти и газа, производство нефтепродуктов, торговля топливом, оказание сопутствующих услуг. Ситуация практически не изменилась с 2015 года (27 регионов). Среди других прибыльных видов деятельности — добыча железных руд открытым способом и производство бумаги, картона целлюлозы (по пять компаний—крупнейших налогоплательщиков), производство удобрений и азотных соединений (четыре компании).

Крупнейшим налогоплательщиком остается «Сургутнефтегаз». По данным СПАРК, в 2018 году он выплатил по налогу на прибыль 161,2 млрд руб. Крупнейшего налогоплательщика своего региона вы можете найти на нашей карте.