Высокопоставленный следователь получил деньги через адвоката

Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил под домашний арест заместителя руководителя управления Следственного комитета России (СКР) по Свердловской области Михаила Бусылко и адвоката Владислава Вострецова. По версии следствия, господин Бусылко получил через адвоката 1,8 млн руб. за содействие в расследовании уголовного дела о мошенничестве с активами местного предприятия. По материалам дела, взятку передавал бизнесмен Виталий Трухин, который сам и сообщил об этом правоохранительным органам. По данным защиты Владислава Вострецова, он свою вину уже признал и начал сотрудничать со следствием.

Заседания Ленинского райсуда Екатеринбурга, на которых рассматривались ходатайства об избрании меры пресечения для замглавы управления СКР по Свердловской области Михаила Бусылко и адвоката Владислава Вострецова, продолжались более шести часов. Оба заседания проходили в закрытом режиме: суд принял такое решение по настоянию сторон. В результате высокопоставленный следователь и адвокат были отправлены под домашний арест до 28 января 2020 года. Отметим, что следствие требовало заключения фигурантов под стражу.

Ранее региональное следственное управление (СУ) СКР сообщало, что Михаилу Бусылко предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ (получение взятки), а Владиславу Вострецову — ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). По версии следствия, господин Вострецов передал высокопоставленному следователю деньги за решение вопроса об отмене постановления о прекращении уголовного дела. Как пояснил адвокат Владислава Вострецова Юрий Еланцев, в материалах дела фигурирует сумма взятки 1,8 млн руб.

По словам Юрия Еланцева, его подзащитный свою вину признал и сотрудничает со следствием. Адвокат также сообщил, что показания на обоих фигурантов дал бизнесмен Виталий Трухин, который и просил своего адвоката Вострецова через Михаила Бусылко решить вопрос о возобновлении уголовного дела о мошенничестве с активами сысертского завода АО «Металлургический завод имени Бардина». Ранее по этому делу Виталий Трухин проходил потерпевшим, после года расследования оно было прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Однако в сентябре расследование было начато вновь. «Трухин сам попросил адвоката найти непроцессуальное решение вопроса,— заявил господин Еланцев.— Тот пошел и нашел. Теперь дело о мошенничестве точно дойдет до суда, и он в итоге получит свои деньги. А он пришел и сдал их, и стал свидетелем по делу о взятке».

Господин Еланцев также добавил, что взятка передавалась несколькими частями: сначала господин Трухин передал господину Бусылко 1 млн руб., еще 500 тыс. руб. из своих денег следователю по просьбе бизнесмена отдал господин Вострецов. Последний транш в размере 300 тыс. руб. господин Бусылко получил в пятницу, 29 ноября, на парковке магазина «Мегамарт» (улица Айвазовского, 53), где и был задержан. Владислав Вострецов взял в качестве гонорара около 200 тыс. руб. Операцию по задержанию проводили сотрудники ФСБ и четвертого следственного управления СКР (дислоцируется в Екатеринбурге). По сведениям источников “Ъ”, господин Бусылко свою вину признал, но его адвокат отказался комментировать эту информацию.

43-летний Михаил Бусылко, по данным свердловского управления СКР, свою трудовую деятельность начал в органах прокуратуры в 1998 году. Работал следователем прокуратуры Свердловской области, следователем по особо важным делам управления Генпрокуратуры РФ по Уральскому федеральному округу (УрФО). В 2007–2011 годах был заместителем руководителя следственного отдела и руководителем второго следственного отдела Следственного комитета при прокуратуре России по УрФО. С 2011 года занимал должность заместителя руководителя следственного управления СКР по УрФО.

Владислав Вострецов является членом адвокатской палаты Владимирской области. Он долгое время работал в следственных органах, откуда ушел в прошлом году. С 2007 года господин Вострецов возглавлял Верхнепышминский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Свердловской области.

Татьяна Дрогаева, Екатеринбург