Андрей Черняков вернулся из «Космоса»

В Россию впервые была осуществлена добровольная экстрадиция бизнесмена, в течение многих лет находившегося в международном розыске. Отсидев в ожидании выдачи два года в Варшаве, экс-глава НПО «Космос» Андрей Черняков, обвиняемый в хищении 14 млрд руб. у БМ-банка (входит в группу ВТБ), по версии защиты, потребовал отправить его на родину, сочтя, что российское правосудие гораздо быстрее и эффективнее польского. Адвокаты отмечают, что господин Черняков вскоре может оказаться на свободе. Тем более что заочно арестовывая бизнесмена, суд не указал, на какой именно срок избрана мера пресечения.

Андрея Чернякова вечером в пятницу доставили самолетом из Варшавы в столичный аэропорт Шереметьево, определив затем в СИЗО №1 «Матросская Тишина». Предполагается, что в ближайшее время его отправят в Екатеринбург, где в производстве следователя СКР находится уголовное дело предпринимателя, которое ранее расследовала полиция. При этом источники “Ъ” утверждают, что сам следователь узнал об экстрадиции господина Чернякова от защиты, а адвокаты — из сообщения Генпрокуратуры.

Официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной сообщил “Ъ”, что Андрей Черняков был экстрадирован из Польши по требованию Генпрокуратуры РФ.

Предприниматель обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), ч. 4 ст. 159.1 (мошенничество в сфере кредитования) и ч. 2 ст. 145.1 (невыплата заработной платы) УК РФ.

По версии следствия, в 2011 году господин Черняков заключил соглашение на строительство многофункционального комплекса Академии дзюдо России с администрацией подмосковного Звенигорода и некоммерческим партнерством «Национальный союз ветеранов дзюдо». Господин Черняков получил более 28 млн руб. на расчетный счет ООО «НПО "Космос"», при этом строительство не завершил, подделав акты о приемке выполненных работ. Полученные же средства похитил, распорядившись ими по своему усмотрению.

В период с 2011 по 2012 год господин Черняков, установило следствие, похитил у Банка Москвы 14 млрд руб. Эти деньги были выделены компании НПО «Космос» в качестве целевого кредита на пополнение оборотных средств при выполнении госконтракта на достройку Алабяно-Балтийского тоннеля в столице.

Кроме того, в период с 2013 по 2014 год господин Черняков, отметили в Генпрокуратуре, не выплачивал в полном объеме заработную плату своим работникам. Общая сумма долга превышала 183 млн руб. Причем в этот же период бывший руководитель НПО «Космос» похитил со счетов возглавляемой им организации более 2 млрд 885 млн руб. и перевел их на расчетные счета аффилированных предприятий якобы в счет погашения задолженности по поставке товаров и выполненных работ.

Поскольку господин Черняков скрылся от органов предварительного следствия, отметил господин Куренной, его объявили в международный розыск. В декабре 2017 года экс-главу НПО «Космос» задержали в аэропорту Варшавы, откуда предприниматель собирался вылететь на Украину — подозрения у пограничников вызвал его румынский паспорт.

Польские суды удовлетворили запрос, поступивший из России о выдаче господина Чернякова, но потом начали новое разбирательство. Дело в том, что вначале его уголовное преследование осуществляло МВД России, а потом расследование передали в СКР, «по линии» которого был также направлен запрос в Варшаву.

Проведя почти два года в варшавской тюрьме, господин Черняков, как рассказал “Ъ” его адвокат Руслан Коблев, обратился в суд с заявлением о том, что хочет добровольно вернуться на родину, так как разочаровался в польском правосудии. По словам защитника, ходатайство было удовлетворено, после чего между Россией и Польшей начались переговоры о порядке выдачи экс-главы НПО «Космос».

Они затянулись на несколько недель, поэтому господин Черняков начал писать во всевозможные польские инстанции заявления с требованием ускорить этот процесс.

Господин Коблев отметил, что его клиент опасался досидеть в Польше до рождественских каникул — тогда бы его выдача была отсрочена еще на месяц-два.

По словам защитника, Андрей Черняков покинул Россию еще до возбуждения уголовного дела в 2014 году, обосновавшись в Германии, где у него был вид на жительство. Потом перебрался в Лондон, выезжая на отдых в Италию, где также имел дома. Однако представителям ВТБ через Лондонский суд удалось заставить господина Чернякова раскрыть все свои активы, на которые начали накладывать аресты и продавать их с целью погашения его долгов — предприниматель выступал поручителем по займам своей компании. Поскольку активы были названы не все, господин Черняков был приговорен к двухлетнему сроку за неуважение к правосудию и объявлен в розыск уже британской стороной. Скрываясь, он через Германию добрался на машине до Польши, где и оказался в изоляции.

По закону после выдачи господин Черняков может находиться под стражей не более полугода, однако защита надеется, что, учтя добровольное возвращение предпринимателя, следствие ограничится в его отношении более мягкой мерой пресечения.

Тем более что по одной из инкриминируемых ему статей уже вышел срок давности. Кстати, заочно арестовывая господина Чернякова летом 2015 года, Таганский райсуд почему-то не указал, что данная мера пресечения должна действовать в течение двух месяцев с момента выдачи или задержания обвиняемого. Впрочем, защитники не очень рассчитывают на то, что это станет поводом для освобождения.

Сам господин Черняков полагает, что часть долгов была возвращена кредитору, которому после банкротства «Космоса» достался огромный парк спецтехники компании, а также его личная недвижимость и другие активы. Свою версию событий, связанных с крахом некогда одной из крупнейших в стране строительных компаний, господин Черняков изложил в обращении к следователю СКР, однако его рассмотрение было отложено до возвращения предпринимателя на родину.

«Группа ВТБ в рамках действующего законодательства продолжит работу по возврату задолженности НПО “Космос”, а также его поручителей, в том числе Андрея Чернякова»,— сказали “Ъ” в пресс-службе ВТБ.

Николай Сергеев