Число вагонов в поездах на МЦД-1 увеличат со 2 декабря

Число вагонов в поездах «Иволга 2.0», которые ходят по Московскому центральному диаметру (МДЦ) от Одинцово до Лобни (МЦД-1), увеличат с семи до одиннадцати. Расширенные составы начнут курсировать с завтрашнего дня, 2 декабря, заявили ТАСС в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Появится 357 тыс. дополнительных мест в сутки. Общее количество новых мест, созданных для пассажиров на МЦД-1 и МЦД-2 благодаря увеличению числа вагонов в поездах — более 1 млн в сутки»,— добавили в департаменте.

Два Московских центральных диаметрах были запущены 25 ноября. В связи с многочисленными сбоями в работе МЦД проезд по нему на ближайшие две недели сделали бесплатным. Расходы понесет ЦППК. По оценкам “Ъ”, затраты компании не превысят 300 млн руб. Столичные власти заявили, что давка в первые дни работы МЦД возникла из-за запутавшихся пассажиров.

Почему всю ответственность за сбои понесет перевозчик, читайте в материале “Ъ” «Диаметрально ответственный».

Вице-мэр Москвы о запуске МЦД — в интервью “Ъ” «Бесплатный проезд — это ответственность перевозчика за нестабильность работы».