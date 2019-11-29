Ликсутов: давка в первые дни работы МЦД возникла из-за запутавшихся пассажиров

Основная проблема давок в коротких поездах «Иволга» в первые дни запуска Московских центральных диаметров (МЦД) — это «отсутствие достаточного объема информации у людей», заявил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов в интервью “Ъ”. По его словам, из-за того, что поезда «Иволга» «ярко брендированы надписями "МЦД"», у многих пассажиров сложилось впечатление, что только эти поезда являются составами МЦД, а все остальные к МЦД не относятся.

«В итоге примерно 70% пассажиров не садились в привычные для них поезда, а ждали брендированные "Иволги", думая, что только там включается специальное тарифное решение, действующее на МЦД. Почти 700 наших волонтеров объясняли пассажирам, что на любых пригородных поездах, курсирующих в зоне работы МЦД. Но в первый день оказалось, что информации недостаточно, несмотря на масштабную кампанию, которая длилась больше года»,— пояснил он.

Все это привело к тому, пояснил господин Ликсутов, что некоторые люди специально выходили из поездов, чтобы попасть в «Иволги»: весь поток, который вывозился до этого обычными поездами, переходил в основном в новые поезда, они переполнились.

Подробнее о проблемах МЦД в первые дни читайте в публикации “Ъ-FM”.

Интервью вице-мэра Москвы Максима Ликсутова читайте в материале “Ъ”.