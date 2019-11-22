Пассажиры ищут пути обхода МЦД

На МЦД второй день проблемы: пассажиры опять не могут попасть в поезда, а на станциях очереди. Кроме того, сбился график движения поездов на одной из двух веток. На МЦД-2 у «Иволги» сломался дверной механизм. МЦД торжественно запустили 21 ноября, но пассажиры остались недовольны. Жаловались, в частности, на слишком большие интервалы между поездами. Смогли ли власти учесть ошибки первого дня? И почему МЦД получились такими проблемными? Об этом Глеб Силко.

Казалось, что после первого неудачного дня МЦД власти учтут ошибки. Пассажиры по большей части жаловались на слишком большие интервалы и короткие поезда, в которые никто не мог уместиться. Но проблемы у второго дня пришли теперь с другой стороны. На МЦД-2, где поезда ходят от Нахабино до Подольска, прямо на станции у «Иволги» сломалась дверь.

В итоге сбой прервал движение по ветке примерно на 20 минут, возникли огромные очереди, пассажиры не могли с первого, а то и второго раза попасть в поезда. Выяснилось, что давка с самого утра на МЦД была не только из-за поломок. Как рассказал “Ъ FM” москвич Антон, теперь стало очевидно, что проблема нового транспорта даже не в интервалах, а в самих новых «Иволгах»: «Запустили 6-вагонный поезд, и люди не могли в него войти. Была давка, “Иволга” отходила от Нахабино в сторону Подольска уже достаточно забитая. В Опалихе людей добавилось, а в Красногорске и в Павшино уже никто не мог войти.

Давка была колоссальная.

Это было неописуемо. Полный провал по итогу вчерашнего дня. Сегодня аналогичная ситуация. Абсолютно то же самое. Раньше было лучше».

Неужели загруженность МЦД нельзя было предугадать? И заранее увеличить интервалы или количество вагонов? Скорее всего, расчеты просто произвели с ошибками, объясняет директор по решениям в области общественного транспорта компании «А+С Транспроект» Владимир Валдин: «Существуют программные обеспечения, которые позволяют рассчитать как пешеходную пассажирскую логистику по самим станциям, так и необходимую составность поезда, его вместимость — вплоть до расположения дверей.

Вечно есть проблемы с предварительными подсчетами.

Будем надеяться, что эксперимент на людях пройдет успешно и в течение месяца найдут решение. Когда с тем же МЦК были проблемы — месяц пассажиров катали бесплатно. МЦД не стал так делать».

Тем временем пассажиры уже решили искать пути объезда, только не пробок, а МЦД, продолжает Антон: «Это фиаско. Я, например, в понедельник поеду лучше по пробкам, но на машине».

Тема неполадок дошла и до Кремля, тем более что в торжественном открытии МЦД участвовал Владимир Путин. Пресс-секретарь президента призвал искать позитивные моменты, и отметил, как хорошеет Москва: «Учитывая, что это новая практика, такое случается. В целом это никоим образом не умаляет значения открывшихся диаметров для всей транспортной системы и жизни Москвы, которая становится лучше с каждым годом».

Столичные власти перед запуском Московских диаметров в очередной раз призывали автомобилистов отказаться от машин и пересесть на новый удобный общественный транспорт. Но, кажется, что первые два дня работы МЦД пока убеждают водителей в обратном.

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Пассажиры МЦД рассказали “Ъ FM”, что сегодня вновь столкнулись с проблемами с валидаторами. Аппараты отказывались принимать даже перекодированные транспортные карты «Тройка» или списывали неверные суммы. Такая же проблема была и вчера, поэтому на некоторых станциях турникеты просто отключили.