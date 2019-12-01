Минздрав предложил ввести уроки по профилактике ВИЧ для родителей школьников

В России необходимо ввести уроки по профилактике ВИЧ для родителей школьников, чтобы те разрешили проводить такие уроки со своими детьми, заявила «Интерфаксу» помощница главы Минздрава Ляля Габбасова. Она пояснила, что с детьми в возрасте 15–18 лет можно говорить о половом воспитании лишь с согласия родителей. «Родители часто боятся, что это может вызвать нездоровый интерес. Мы с Минпросвещения сейчас начали работать в школах с родителями»,— сообщила представительнице Минздрава.

Госпожа Габбасова рассказала, что в рамках пилотного проекта в нескольких регионах страны на родительские собрания приглашали специалистов ВИЧ-центров и психологов. Они рассказывали родителям о ВИЧ и показывали мини-фильм, «в котором школьники или взрослые, инфицированные в школьном возрасте, рассказывают, как это происходило». После этих встреч родители давали разрешение на проведение бесед и уроков о ВИЧ со школьникам, отметила помощница главы Минздрава.

«Этот успешный пилот будет погружаться в программу, посвященную здоровью детей в школах. Надеемся, Минпросвещения сделает его базовым для всех образовательных учреждений РФ»,— добавила Ляля Габбасова.

По данным Роспотребнадзор, на сегодняшний день в России более 1 млн людей с ВИЧ. Из них лечение получает каждый второй, рассказал глава Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией, академик РАН Вадим Покровский.

27 ноября Минздрав внес в правительство законопроект о запрете распространять недостоверную информацию о влиянии ВИЧ-инфекции на здоровье человека. Речь идет об информации, содержащей призывы к отказу от медицинского освидетельствования, диагностики, профилактики и лечения ВИЧ-инфекции и синдрома приобретенного иммунодефицита.

Подробнее о проекте закона — в материале “Ъ” «Минздрав запрещает ВИЧ-отрицание».