Минздрав внес в правительство законопроект о запрете ВИЧ-диссидентства

Министерство здравоохранения России разработало и внесло в правительство законопроект о запрете распространять недостоверную информацию о влиянии ВИЧ-инфекции на здоровье человека, сообщила пресс-служба ведомства.

Документ касается информации, содержащей призывы к отказу от медицинского освидетельствования, диагностики, профилактики и лечения ВИЧ-инфекции и синдрома приобретенного иммунодефицита. Законопроект был разработан в рамках реализации государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу.

Подробнее о законопроекте — в материале “Ъ” «Минздрав запрещает ВИЧ-отрицание».