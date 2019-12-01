Академик РАН: лечение получает каждый второй человек с ВИЧ в России

В 2018 году в России от СПИДа умерли 37 тыс. человек, что стало рекордом, заявил «Интерфаксу» глава Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией, академик РАН Вадим Покровский. За шесть месяцев 2019-го число ВИЧ-инфицированных в стране увеличилось на 47 тыс. Как сообщал Роспотребнадзор, всего в России более 1 млн людей с ВИЧ.

Академик РАН рассказал, что мужчины в России чаще всего заражаются ВИЧ в возрасте 30–40 лет (до 4% заболевших в этой возрастной группе). У женщин наибольшая доля заболевших — в возрасте 30–35 лет (2–3%).

«Из выявленных в этом году случаев 57% заразились при гетеросексуальных контактах, 2–3% — это мужчины, имевшие секс с мужчинами, и остальные 40–41% — это наркопотребители»,— уточнил господин Покровский. Он сообщил, что также есть и зарегистрированные случаи передачи ВИЧ при оказании медицинской помощи. За три года произошло 62 таких случая.

Вадим Покровский добавил, от ВИЧ лечатся около половины тех, у кого есть вирус. По словам академика, отрицательный тест на ВИЧ не гарантирует безопасности. «Презерватив нужно использовать всегда, когда ВИЧ-статус партнера неизвестен. Некоторые думают, что обследовался — и можно гулять дальше. Это не так. Лучше вообще не заражаться»,— считает господин Покровский.

На прошлой неделе Минздрав внес в правительство законопроект о запрете распространять недостоверную информацию о влиянии ВИЧ-инфекции на здоровье человека. Речь идет об информации, содержащей призывы к отказу от медицинского освидетельствования, диагностики, профилактики и лечения ВИЧ-инфекции и синдрома приобретенного иммунодефицита.

Подробнее о проекте закона — в материале “Ъ” «Минздрав запрещает ВИЧ-отрицание».