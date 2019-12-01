Роспотребнадзор сообщил о росте заражения ВИЧ при гетеросексуальных контактах

В день борьбы со СПИДом, 1 декабря, Роспотребнадзор сообщил, что ВИЧ-инфекция в мире все больше распространяется среди основного населения, а не только в группах риска. При этом около 25% из них не знают о своем положительном статусе, вирус может десятилетиями присутствовать в организме без каких-либо клинических проявлений.

Как пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора «РИА Новости», в первую половину 2019 года 58,9% новых случаев заражения ВИЧ были связаны с гетеросексуальными контактами (50,3% в 2017 году), 39% обусловлены потреблением наркотиков и 2,5% — гомосексуальными контактами. ВИЧ-инфекция диагностирована у 1,2% населения в возрасте 15–49 лет, и особо поражена группа наиболее активного возраста 35–39 лет.

Всего в России сейчас живут более 1 млн людей с ВИЧ, в федеральный регистр больных ВИЧ-инфекцией внесены 896 тыс. больных, антиретровирусную терапию получают более 510 тыс. человек.

В Роспотребнадзоре напомнили, что ВИЧ передается при:

незащищенном половом контакте;

использовании нестерильного инструментария при оказании медицинских и косметологических услуг;

переливании зараженной донорской крови и ее компонентов;

при внутривенном употреблении наркотиков;

от ВИЧ-инфицированной матери ребенку (во время беременности, родов, во время грудного вскармливания).

О роли ВИЧ-инфицированных людей в борьбе с распространением заболевания — в материале “Ъ” «"Когда у людей и сообществ есть право и возможность, происходят изменения"».