Роспотребнадзор сообщил о росте заражения ВИЧ при гетеросексуальных контактах

В день борьбы со СПИДом, 1 декабря, Роспотребнадзор сообщил, что ВИЧ-инфекция в мире все больше распространяется среди основного населения, а не только в группах риска. При этом около 25% из них не знают о своем положительном статусе, вирус может десятилетиями присутствовать в организме без каких-либо клинических проявлений.
Как пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора «РИА Новости», в первую половину 2019 года 58,9% новых случаев заражения ВИЧ были связаны с гетеросексуальными контактами (50,3% в 2017 году), 39% обусловлены потреблением наркотиков и 2,5% — гомосексуальными контактами. ВИЧ-инфекция диагностирована у 1,2% населения в возрасте 15–49 лет, и особо поражена группа наиболее активного возраста 35–39 лет.
Всего в России сейчас живут более 1 млн людей с ВИЧ, в федеральный регистр больных ВИЧ-инфекцией внесены 896 тыс. больных, антиретровирусную терапию получают более 510 тыс. человек.
В Роспотребнадзоре напомнили, что ВИЧ передается при:
О роли ВИЧ-инфицированных людей в борьбе с распространением заболевания — в материале “Ъ” «"Когда у людей и сообществ есть право и возможность, происходят изменения"».
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