Авиацию привязывают к регионам

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) сможет передавать воздушные суда в лизинг властям регионов, а не только авиакомпаниям: вертолеты Ми-8, «Ансат» и самолеты Л-410 общей стоимостью 13 млрд руб. Инициатива исходит от региональных властей, которым удобнее самим управлять судами. Коммерческие авиакомпании, получив машины, могут перебазировать их или отказаться от работ, заказываемых местными администрациями. Эксперты считают, что допуск регионов к лизингу судов реально проблему не решит.

Минтранс подготовил проект постановления правительства, разрешающий ГТЛК передавать авиатехнику в лизинг государственным унитарным предприятиям (ГУП), принадлежащим региональным властям и не являющимся авиакомпаниями. В ГТЛК и Минтрансе объяснили, что поправки обусловлены потребностью регионов контролировать воздушные суда. «Зачастую коммерческие авиаперевозчики не участвуют в программах и меняют регион эксплуатации. При этом в регионах некому выполнять полеты, например, по санзаданиям»,— отметили в ГТЛК. «Оформляя лизинг на ГУПы, а затем разыгрывая конкурсы на выполнение авиакомпаниями работ на полученном в лизинг воздушном судне, можно обеспечить выполнение социально важных задач в регионе»,— сказали в Минтрансе.

В ГТЛК не раскрыли, с какими региональными администрациями ведутся переговоры о лизинге, так как компания будет передавать воздушные суда в ГУПы по итогам тендеров в рамках закона о госзакупках. «Сроки передачи воздушных судов и лизингополучатели будут определены только после проведения процедуры закупки»,— сказали в Минтрансе и ГТЛК.

По постановлениям правительства 916 и 982, в которые вносятся поправки, ГТЛК в 2019–2020 годах должна передать лизингополучателям 54 воздушных судна: 39 вертолетов Ми-8, 11 вертолетов «Ансат» и четыре самолета L-410. В ГТЛК отметили, что на сегодня передано 19 машин: 16 вертолетов Ми-8, два самолета L-410 и один «Ансат». Таким образом, до конца 2020 года ГТЛК планирует передать лизингополучателям 23 вертолета Ми-8 и десять «Ансатов». Два самолета L-410 планируются к передаче до конца 2019 года. В постановлениях правительства прописано, что один Ми-8 стоит не дороже 427,5 млн руб., один «Ансат» — 249,6 млн руб., один L-410 — 425 млн руб. Таким образом, до конца 2020 года ГТЛК планирует передать по данным программам авиатехнику на 13,2 млрд руб.

В «Вертолетах России» считают, что поправки будут способствовать росту спроса на вертолеты российского производства со стороны регионов. «В адрес холдинга поступали запросы от региональных властей на приобретение в лизинг вертолетов для государственных унитарных предприятий, не имеющих статуса авиакомпании. В какие регионы и каким ГУПам будут поставляться вертолеты, можно будет говорить только после принятия данной поправки. При этом холдинг как производитель будет поставлять вертолеты ГТЛК, а не конечным эксплуатантам»,— сообщили “Ъ” в «Вертолетах России».

Глава Infomost Борис Рыбак согласен с тем, что сегодня программа развития санитарной авиации имеет ряд проблем. «Зачастую компании—победители региональных тендеров новые вертолеты сдают в коммерческую эксплуатацию, а под выполнение социальных задач отдают старую технику. За последнее время власти нескольких регионов расторгали контракты с подрядчиками. Участники рынка рассказывали курьезную историю о компании, которая, выиграв тендер и получив вертолет в лизинг, перевела его в Африку»,— говорит эксперт.

Он сомневается в том, что законодательная инициатива Минтранса решит указанные проблемы. «Наведению порядка поспособствует только совершенствование тендерных процедур, по итогам которых власти регионов будут выбирать не те компании, которые готовы выполнить работы за самую низкую цену, а эксплуатантов, способных поддерживать летную годность, имеющих опыт работы с авиатехникой и обладающих финансовой и операционной устойчивостью»,— считает господин Рыбак.

Герман Костринский