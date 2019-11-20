ГТЛК присматривается к аэропортам

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) планирует инвестировать в аэропортовую инфраструктуру. Одним из объектов инвестиций может стать подмосковный Жуковский. У госкомпании уже есть опыт работы с крупными инфраструктурными проектами: так, она участвует в строительстве порта Лавна в Мурманской области. Эксперты отмечают, что ГТЛК может получить прибыль, инвестируя в терминалы, а капиталовложения в аэродромную инфраструктуру окупить практически невозможно.

ГТЛК рассматривает региональные аэропорты в качестве объекта инвестиций, заявил на форуме «Транспортная неделя» гендиректор компании Сергей Храмагин. «Очень важная для нас история — выйти на рынок аэропортов. Есть ряд интересных объектов, в которых наши механизмы могли бы быть применены. Например, подмосковный аэропорт Жуковский»,— сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Госкомпания, в частности, рассматривает концессионные схемы развития по примеру угольного порта Лавна в Мурманской области, где она сегодня незначительно присутствует в капитале, однако до апреля контролировала проект и привлекала в него инвесторов. Компания привлекает кредиты на развитие инфраструктуры порта: так, на ПМЭФ-2019 Газпромбанк предоставил ей кредит 30 млрд руб. на строительство угольного терминала и дноуглубительные работы.

Сегодня у компании нет никаких конкретных планов по развитию аэропортов, сказали в ГТЛК. Но аэропортовая инфраструктура кажется госкомпании «перспективным направлением».

Глава Infomost Борис Рыбак отмечает, что обычно инвестиции в аэропортовую инфраструктуру трудно окупить: расходы на создание перронов, рулежных дорожек и взлетно-посадочных полос велики.

«Обычно инвестиции в такие объекты — государственное дело. И правительство может поручить своим компаниям развивать региональную аэропортовую инфраструктуру»,— полагает эксперт.

Гендиректор Friendly Avia Support Александр Ланецкий говорит, что при пассажиропотоке больше 1 млн человек в год инвестиции в терминальную инфраструктуру можно окупить за довольно короткие сроки. При меньшем пассажиропотоке окупить вложения сложно. Капиталовложения в перроны, терминалы и прочую аэродромную инфраструктуру не окупаются, но они могут быть социальной нагрузкой для ГТЛК.

Герман Костринский