ГТЛК присматривается к аэропортам

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) планирует инвестировать в аэропортовую инфраструктуру. Одним из объектов инвестиций может стать подмосковный Жуковский. У госкомпании уже есть опыт работы с крупными инфраструктурными проектами: так, она участвует в строительстве порта Лавна в Мурманской области. Эксперты отмечают, что ГТЛК может получить прибыль, инвестируя в терминалы, а капиталовложения в аэродромную инфраструктуру окупить практически невозможно.
ГТЛК рассматривает региональные аэропорты в качестве объекта инвестиций, заявил на форуме «Транспортная неделя» гендиректор компании Сергей Храмагин. «Очень важная для нас история — выйти на рынок аэропортов. Есть ряд интересных объектов, в которых наши механизмы могли бы быть применены. Например, подмосковный аэропорт Жуковский»,— сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
Госкомпания, в частности, рассматривает концессионные схемы развития по примеру угольного порта Лавна в Мурманской области, где она сегодня незначительно присутствует в капитале, однако до апреля контролировала проект и привлекала в него инвесторов. Компания привлекает кредиты на развитие инфраструктуры порта: так, на ПМЭФ-2019 Газпромбанк предоставил ей кредит 30 млрд руб. на строительство угольного терминала и дноуглубительные работы.
Сегодня у компании нет никаких конкретных планов по развитию аэропортов, сказали в ГТЛК. Но аэропортовая инфраструктура кажется госкомпании «перспективным направлением».
Глава Infomost Борис Рыбак отмечает, что обычно инвестиции в аэропортовую инфраструктуру трудно окупить: расходы на создание перронов, рулежных дорожек и взлетно-посадочных полос велики.
«Обычно инвестиции в такие объекты — государственное дело. И правительство может поручить своим компаниям развивать региональную аэропортовую инфраструктуру»,— полагает эксперт.
Гендиректор Friendly Avia Support Александр Ланецкий говорит, что при пассажиропотоке больше 1 млн человек в год инвестиции в терминальную инфраструктуру можно окупить за довольно короткие сроки. При меньшем пассажиропотоке окупить вложения сложно. Капиталовложения в перроны, терминалы и прочую аэродромную инфраструктуру не окупаются, но они могут быть социальной нагрузкой для ГТЛК.
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и Freight Village готовятся к совместной покупке оперлизинговой Brunswick Rail. По данным “Ъ”, согласно новой схеме сделки, оба партнера выкупят по 50% Brunswick напрямую. При этом предполагается, что ГТЛК выдаст Freight Village заем на эту сделку, при невозврате которого доля Brunswick во внесудебном порядке перейдет ГТЛК. ФАС ранее не согласовала ГТЛК покупку Brunswick — юристы полагают, что новая схема учитывает большую часть замечаний регулятора, однако тот будет учитывать аспект, связанный с выдачей займа.
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