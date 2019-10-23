Лизинг давит на крыло

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) ужесточает взыскание долгов с авиакомпаний. ГТЛК уже сообщила о готовности банкротить регионального перевозчика «Комиавиатранс». По информации “Ъ”, компания собиралась пойти на аналогичные меры в отношении «ИрАэро», которая не платит за переданные в лизинг SSJ 100, однако в ГТЛК наличие таких планов в ближайшее время отрицают. В «ИрАэро» жалуются на низкий налет SSJ 100, планируя погасить часть долга после получения 420 млн руб. лизинговых субсидий от Росавиации.

ГТЛК подаст иск о банкротстве авиакомпании «Комиавиатранс», сообщение размещено 22 октября на «Федресурсе». В ГТЛК рассказали “Ъ”, что задолженность перевозчика по лизинговым платежам — более 100 млн руб. Решение о подаче иска принято из-за неисполнения авиакомпанией обязательств по мировому соглашению. «Авиакомпания нарушает обязательства по всем договорам и решениям суда»,— подчеркнули в ГТЛК. В «Комиавиатрансе» на момент выхода номера не ответили на запрос “Ъ”.

«Комиавиатранс» базируется в Сыктывкаре, у нее девять региональных самолетов (пять Embraer ERJ 145 и четыре L-410) и 32 вертолета (29 Ми-8 и три Ми-2). В лизинг у ГТЛК авиакомпания брала L-410. Перевозчик владеет семью аэропортами, в том числе в Сыктывкаре, Воркуте, Ухте, Печоре. В 2015–2017 годах перевозчик генерировал убытки, в 2017 году они составили 173,7 млн руб. при выручке 2,97 млрд руб., позднее отчетность не публиковалась.

По словам источников “Ъ”, ГТЛК также планировала подавать иск о банкротстве к своему крупнейшему должнику среди авиакомпаний «ИрАэро». В начале года ГТЛК пыталась взыскать с «ИрАэро» около 711 млн руб., из которых 482 млн руб. приходилось на лизинг SSJ 100, но в июле заключила с компанией мировые соглашения. По словам одного из собеседников “Ъ”, «ИрАэро» систематически нарушает сроки оплаты по ним.

«ГТЛК не подтверждает информацию об обращении в суд с заявлением о банкротстве авиакомпании "ИрАэро"»,— сказали “Ъ” в лизинговой компании. Там отказались раскрыть актуальную задолженность «ИрАэро». По данным “Ъ”, долг «ИрАэро» может превышать 2 млрд руб. Авиакомпания эксплуатирует девять самолетов Superjet (SSJ 100), семь из которых взяты у ГТЛК.

В «ИрАэро» “Ъ” заявили, что финансовое состояние компании «далеко от банкротства», а предоставленные ГТЛК SSJ 100 занимают меньше четверти парка компании. «Мы вынуждены признать, что между "ИрАэро" и ГТЛК имеется ряд не до конца урегулированных вопросов, среди которых лизинговые платежи и исполнение их графика. Основной причиной является сложность практической коммерческой эксплуатации SSJ 100 в связи с нерешенностью проблем их постгарантийного обслуживания и своевременного обеспечения запасными частями, в результате чего постоянно "на крыле" находятся не более четырех-пяти самолетов из семи»,— говорят в «ИрАэро», добавив, что «высоко ценят сложившиеся с ГТЛК отношения».

В компании добавили, что на данный момент Росавиация не компенсировала «ИрАэро» 420 млн руб. за 2019 год по постановлению правительства 1212, предусматривающему субсидирование авиакомпаниям части затрат на уплату лизинговых платежей за российские самолеты.

Гендиректор и совладелец «ИрАэро» Юрий Лапин в июне говорил «Интерфаксу», что проблема SSJ 100 заключается в двигателях, которые перевозчику приходилось досрочно снимать «из-за выявленных конструктивных недоработок». «По расчетам "Гражданских самолетов Сухого" (ГСС), налет SSJ 100 должен составлять 202 часа в месяц. За три года эксплуатации мы даже близко к этой цифре не подошли»,— утверждал он.

В ГСС заявили “Ъ”, что налет российского парка SSJ 100 вырос за девять месяцев на 24,21%, и в высокий сезон у региональных авиакомпаний налет в среднем достигал 238 часов, а у отдельных самолетов — более 300 часов. «Вопрос налета также связан с организацией рейсов и организацией логистики самой авиакомпанией, в том числе с наличием средств для финансирования поддержания эксплуатации»,— отметили в производителе.

Оспорить сумму или график платежей в рамках разбирательства о банкротстве авиакомпаниям не удастся, это не является предметом рассмотрения заявления о банкротстве, говорит адвокат юрфирмы «Интеллектуальный капитал» Евгений Пугачев. Адвокат «S&K Вертикаль» Иван Бабин отмечает, что, заключив мировое соглашение, стороны признали обстоятельства спора и установили размер задолженности и порядок ее погашения.

Герман Костринский