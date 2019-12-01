Американцы потратили в интернете $7,4 млрд в «черную пятницу»

Американские покупатели совершили в «черную пятницу» больше покупок в интернете, чем в торговых центрах, передает Reuters. По данным Adobe Analytics, которая отслеживает транзакции в 80 из 100 крупнейших ритейлеров США, онлайн-продажи выросли за год на 19,6%, достигнув $7,4 млрд. В обычных магазинах продажи выросли на 14,5% до $4,2 млрд.

«Все это сводится к тому, что путь клиента изменился. Это означает, что покупатель делает покупку и остается более лояльным к брендам, чем к месту, где это происходит»,— сказал директор по глобальному розничному консалтингу ShopperTrak Брайан Филд.

Напомним, у российских покупателей на первое место по популярности в «черную пятницу» вышло китайское приложение онлайн-магазина AliExpress. Ранее в Роскачестве предупредили, что во время «черной пятницы» 2018 года было обнаружено более 400 сайтов-клонов, копирующих интернет-площадку AliExpress, и еще около 200 сайтов, созданных похожими на известные бренды и интернет-магазины.

Почему россияне делают покупки без веры в реальность скидок — в материале “Ъ” «"Черную пятницу" заподозрили в непрозрачности».