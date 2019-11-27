«Черную пятницу» заподозрили в непрозрачности

Больше половины россиян не верят в реальность скидок во время ежегодной «черной пятницы», говорится в исследовании «Битрикс24». Тем не менее, уже 70% опрошенных готовы сделать покупки во время распродажи в 2019 году по сравнению с 67% в прошлом. Сами ритейлеры также ожидают роста продаж и отмечают, что сезон новогодних покупок в России теперь по аналогии с зарубежными рынками фактически начинается в ноябре.

Согласно исследованию аналитического центра сервиса «Битрикс24» компании «1С-Битрикс» (есть у “Ъ”), 57% россиян не верят, что скидки на товары во время «черной пятницы» настоящие. Компания опросила сотрудников 1,01 тыс. российских компаний малого, среднего и крупного бизнеса в ноябре 2019 года. Несмотря на скептическое отношение к скидкам, 70% планируют совершать покупки во время «черной пятницы» 2019 года (приходится на 29 ноября). Говорят, что совершали покупки во время предыдущих таких распродаж 67% респондентов.

Как сообщал “Ъ” 27 ноября 2018 года, «черная пятница-2018» стала рекордной по продажам. В зависимости от категории товара выручка ритейлеров тогда выросла на 70–100% к уровню прошлогодней распродажи, при этом продажи в офлайне составили более 70 млрд руб., а в онлайне — более 17 млрд руб.

В 2019 году рекордной в России стала и традиционная для Китая распродажа «День холостяка» 11 ноября, в ходе которой продажи российского AliExpress превысили 17 млрд руб.

Можно с уверенностью говорить о том, что в России сезон новогодних распродаж по аналогии с зарубежными рынками фактически растянулся на два месяца и теперь начинается в ноябре, считает представитель AliExpress. При этом неизменным трендом остается в первую очередь спрос на электронику, уточняет он.

В Lamoda также указывают на увеличивающийся спрос на товары в период акций в 2019 году, включая «День холостяка». Во время этой распродажи на платформе было куплено около 1 млн товаров, что на 15% больше, чем в прошлом году, при этом средний чек увеличился на 6%, количество заказов — на 18%, а их стоимость — на 25%, рассказала “Ъ” управляющий коммерческий директор Lamoda Group Александра Артюшкина. Во время «черной пятницы» в компании также ожидают роста продаж относительно прошлого года.

В Wildberries считают, что в «черной пятнице-2019» примут участие в два раза больше покупателей ритейлера, чем в 2018 году, на столько же вырастет и число заказов. В компании это объясняют расширением ассортимента, ростом числа пунктов выдачи заказов и бесплатной доставкой. В Ozon ожидают, что выручка от «черной пятницы» в этом году вырастет на 140% к уровню прошлого года. В этом году предварительная распродажа в Ozon стартовала еще 18 октября, а период наибольших скидок начался 25 ноября, уточняет руководитель направления промо ритейлера Павел Кобелев. «Каждый третий наш клиент, совершивший заказ с 18 октября, покупал и в прошлом году. При этом увеличилось количество товаров в корзине: средний заказ на Ozon с 18 октября состоит из шести товаров, тогда как в обычный период — из трех-четырех»,— говорит он.

Недоверие россиян к «черной пятнице» можно объяснить попытками отдельных продавцов манипулировать ценами, полагают в Wildberries.

В компании утверждают, что борются с этим явлением, отслеживая изменение цен и исключая из участия в распродаже поставщиков, поднимающих цены накануне или во время «черной пятницы». На отношение к распродажам и в целом к ритейлу влияют действия «некоторых ритейлеров, которые могут использовать сомнительные инструменты», согласны в AliExpress. Представитель компании добавляет, что с каждым годом в распродаже задействованы все больше участников, а значит, у покупателей есть возможность выбирать из тех брендов, которым они доверяют больше.

Анастасия Фролова