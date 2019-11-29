Роскачество предупредило о рисках интернет-покупок в «черную пятницу»

Во время ежегодной глобальной распродажи «черная пятница» вероятность стать жертвой мошенников увеличивается, предупреждает Роскачество. В сети злоумышленниками создаются фейковые страницы интернет-магазинов и организуются розыгрыши, выиграть в которых представляется маловероятным.
«Под видом акций и скидок они (мошенники.— “Ъ”) могут реализовывать контрафактные и фальсифицированные товары, использовать ажиотаж с целью кражи средств, получая данные банковских карт пользователей»,— рассказал заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.
На время глобальной распродажи также появляется большое количество розыгрышей, многие из которых также могут быть созданы мошенниками.
Роскачество предупреждает, как не стать жертвой мошенников:
В Роскачестве напоминают, что во время «черной пятницы» 2018 года было обнаружено более 400 сайтов-клонов, копирующих интернет-площадку AliExpress, и еще около 200 сайтов, созданных похожими на известные бренды и интернет-магазины.
Почему россияне делают покупки без веры в реальность скидок — в материале “Ъ” «"Черную пятницу" заподозрили в непрозрачности».
просмотров: 173151
просмотров: 158468
просмотров: 109854
просмотров: 87129
просмотров: 85615