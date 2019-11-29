Роскачество предупредило о рисках интернет-покупок в «черную пятницу»

Во время ежегодной глобальной распродажи «черная пятница» вероятность стать жертвой мошенников увеличивается, предупреждает Роскачество. В сети злоумышленниками создаются фейковые страницы интернет-магазинов и организуются розыгрыши, выиграть в которых представляется маловероятным.

«Под видом акций и скидок они (мошенники.— “Ъ”) могут реализовывать контрафактные и фальсифицированные товары, использовать ажиотаж с целью кражи средств, получая данные банковских карт пользователей»,— рассказал заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

На время глобальной распродажи также появляется большое количество розыгрышей, многие из которых также могут быть созданы мошенниками.

Роскачество предупреждает, как не стать жертвой мошенников:

не переходить по подозрительным ссылкам из почтовых рассылок и соцсетей;

обращать внимание на доменное имя сайта и дату его регистрации с помощью Whois-сервисов (например, whois.com), проверять имеет ли сайт действующий сертификат безопасности;

изучать информацию об оплате перед покупкой товара (если указаны реквизиты физического лица, номер карты или электронного кошелька, покупать что-либо на таком сайте не рекомендуется).

В Роскачестве напоминают, что во время «черной пятницы» 2018 года было обнаружено более 400 сайтов-клонов, копирующих интернет-площадку AliExpress, и еще около 200 сайтов, созданных похожими на известные бренды и интернет-магазины.

Почему россияне делают покупки без веры в реальность скидок — в материале “Ъ” «"Черную пятницу" заподозрили в непрозрачности».