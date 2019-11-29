App Annie: в «черную пятницу» россияне предпочитают AliExpress

Китайское приложение онлайн-магазина AliExpress вышло на первое место по популярности у российских покупателей. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщила компания App Annie, занимающаяся сбором и анализом данных в области мобильной индустрии.

В прошлом году шопинг-приложение AliExpress было, по данным компании, лишь четвертым. Первенствовавшее в прошлом году шопинг-приложение Avito оказалось только на втором месте. В этом году, кроме того, пятерку лидеров покинули приложения «Юла» и Pandao. Третьим по популярности приложением, по версии App Annie, стало приложение интернет-магазина Ozon, за которым следуют Joom и Wildberries.

«Если в 2018 году пользователи скачивали приложения крупнейших маркетплейсов и китайских магазинов, то в этом году в топ попали и российские интернет-гипермаркеты»,— отметил в этой связи управляющий директор App Annie по странам Европы, Ближнего Востока и Африки Пол Барнс, добавивший, что, по его прогнозам, уже к 2021 году мобильный шопинг будет генерировать до 75% трансакций в сфере электронной торговли.

Андрей Келекеев