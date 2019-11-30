Фигуранту «московского дела» Раджабову предъявлено новое обвинение

Фигуранту «московского дела», 21-летнему рэперу Самариддину Раджабову предъявили новое обвинение, рассказал «МБХ медиа» адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин. Самариддин Раджабов находится под арестом с августа. По версии следствия, в ходе акции протеста 27 июля он бросил в сторону полицейских пластиковую бутылку, создав тем самым угрозу применения насилия к трем полицейским (ч. 1 ст. 318 УК).

На заседании 27 ноября Тверской районный суд вернул дело в прокуратуру, поскольку в обвинительном заключении содержалось утверждение, что господин Раджабов бросил в полицейских пластиковую бутылку по адресу Цветной бульвар, 1. На публичной кадастровой карте столицы такого адреса не существует.

В новом постановлении уточнено место вменяемого ему преступления. Как говорится в документе, господин Раджабов бросил бутылку «на удалении примерно 6,9 м от киоска вентиляционной шахты» и «на удалении примерно 66,7 м от угла д. 23 по Петровскому бульвару». Теперь дело будет рассматриваться Мещанским районным судом.

Подробнее о деле Самариддина Раджабова — в материале “Ъ” «Бутылку вернули прокурору».