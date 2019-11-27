Суд вернул в прокуратуру дело участника акции 27 июля Раджабова

Судья Тверского суда Москвы Мария Сизинцева вернула в прокуратуру дело Самариддина Раджабова, обвиняемого в угрозе применения насилия к представителям власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) из-за брошенной на акции 27 июля в Москве пластиковой бутылки. Как сообщает корреспондент “Ъ” из зала суда, меру пресечения в виде ареста до 27 декабря господину Раджабову оставили без изменения.

Согласно решению суда, основанием для возврата дела в прокуратуру стали нарушения, которые невозможно было устранить в ходе судебного процесса. Судья не нашла в уголовных материалах указания точного места, откуда обвиняемый совершил бросок бутылки. Указание точного места, согласно решению судьи, лишает возможности определить подсудность дела. «Уголовное дело возвратить генеральному прокурору РФ для устранения недостатков»,— сказала судья.

Потерпевшими по делу признаны трое полицейских, участвовавших в задержаниях на акции 27 июля, хотя бутылка, брошенная Самариддином Раджабовым, ни в кого не попала. В процессе потерпевшие не участвовали. Сторона гособвинения выступала против возвращения дела в прокуратуру и изменения меры пресечения обвиняемому.

Защита пообещала оспорить решение суда в части сохранения меры пресечения обвиняемому.

Поддержать обвиняемого в суд пришли несколько десятков человек, в том числе рэпер Оксимирон и бывшие фигуранты «московского дела» Сергей Абаничев и Алексей Миняйло. Ситуацию с арестом Самариддина Раждабова взял под контроль глава СПЧ Валерий Фадеев, заявив, что направит в Генпрокуратуру РФ «обращение с просьбой обратить внимание» на обвиняемого.

О том, как суд не обнаружил места преступления, читайте в публикации “Ъ” «Бутылку вернули прокурору».

Подробнее о деле — читайте в публикации “Ъ” «СКР наступил на горлышко собственному обвинению».

Роман Дорофеев, Мария Старикова