Бутылку вернули прокурору

Тверской суд Москвы вернул в Генеральную прокуратуру РФ дело Самариддина Раджабова, который, по версии следствия, кинул пластиковую бутылку в сторону полицейских на несогласованном митинге в столице 27 июля. Суд указал на допущенные прокуратурой нарушения при составлении обвинительного заключения: оказалось, что на картах Москвы не существует адреса, по которому господин Раджабов совершал инкриминируемое ему преступление. Напомним, фигурант «дела 27 июля» обвиняется в применении насилия в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) и не признает вины. Опрошенные “Ъ” правозащитники считают, что возвращение дела в прокуратуру может затянуть разбирательство минимум на месяц.

Потерпевшими по делу 21-летнего рэпера Самариддина Раджабова изначально проходили трое сотрудников полиции, один из которых, Виталий Максидов, после предъявления обвинения господину Раджабову уволился из МВД и заявил «Медузе», что не имеет претензий к обвиняемому. По версии следствия, Самариддин Раджабов бросил пластиковую бутылку в сторону полицейских на несогласованной акции протеста в Москве 27 июля. Согласно обвинительному заключению, он сделал это по адресу Цветной бульвар, 1. Однако, как установил сегодня Тверской суд Москвы, на публичной кадастровой карте столицы такого адреса не существует.

«В обвинительном заключении не указано место преступления»,— объявила в среду судья Мария Сизинцева, постановив «возвратить генеральному прокурору РФ уголовное дело для устранения недостатков».

Меру пресечения в отношении Самариддина Раджабова суд постановил оставить без изменений: содержание в СИЗО до 27 декабря, отклонив ходатайство адвоката Сергея Бадамшина.

«Насколько я понимаю, расследование будет возобновлено и нас предупредят (о предъявлении нового обвинительного заключения.— “Ъ”),— рассказал “Ъ” господин Бадамшин.— Мы намерены обжаловать сегодняшнее решение в части изменения меры пресечения, так как я возражал против возвращения дела в прокуратуру, если мера пресечения останется прежней».

Правозащитники, опрошенные “Ъ”, считают возвращение дело Самариддина Раджабова в прокуратуру «формальностью», которая «не свидетельствует о готовности силовых структур спустить дело на тормозах». Так, по словам главы юридической службы «Апология протеста» Алексея Глухова, «это подтверждает факт оставления Самариддина Раджабова в СИЗО». «Аналогичная ситуация была у Айдара Губайдуллина (фигурант "дела 27 июля", бежавший из России после освобождения из СИЗО под подписку о невыезде.— “Ъ”), дело которого было возвращено прокурору,— приводит пример господин Глухов.— Изменить формально обвинение и предъявить его в новой редакции при желании можно за один день, но в любом случае это не займет много времени. Прокуратура, однако, может обжаловать решение суда о возврате дела, что затянет процесс над Раджабовым на месяц».

Правозащитница Александра Крыленкова также рассказала “Ъ”, что «устранение формальных недочетов в обвинительном заключении не означает, что суд готов оправдать Самариддина Раджабова». «По делам Самариддина Раджабова и Никиты Чирцова (также фигурант "дела 27 июля".— “Ъ”) потерпевшие уже заявляли, что не имеют к обвиняемым претензий, однако это будто бы не имеет никакого значения,— отметила госпожа Крыленкова.— Также мы помним, что первые дела по "московскому процессу" рассматривались практически за один день, что лишало фигурантов права на справедливый суд. Сейчас скорость рассмотрения, очевидно, изменилась и перешла в формальное русло, но вряд ли это означает, что дела завершатся в пользу обвиняемых».

Отметим, аналогичное заявление об отсутствии претензий к обвиняемому фигуранту «дела 27 июля» Кириллу Жукову сделал росгвардеец Аскарбек Мадреймов. Тем не менее суд приговорил господина Жукова к трем годам колонии общего режима. Также напомним, что во вторник, 26 ноября, Тверской суд приступил к рассмотрению дела еще одного фигуранта данного процесса, Владимира Емельянова. Ему вменяется ч. 1 ст. 318 УК РФ за эпизод на акции протеста 27 июля в Москве, во время которого господин Емельянов, по версии следствия, «потянул за служебное обмундирование полицейского Косова». На заседании суда 26 ноября потерпевший Косов, отвечая на вопрос адвоката, сообщил, что «не имеет претензий к подзащитному».

Ситуацию с арестом Самариддина Раджабова 13 ноября взял под контроль глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Он заявил, что направит в Генпрокуратуру РФ «обращение с просьбой обратить внимание» на обвиняемого в угрозе применения насилия рэпера. В среду, 27 ноября, сотрудники пресс-службы СПЧ сообщили “Ъ”, что «не располагают информацией о направлении соответствующего письма на имя генерального прокурора».

Мария Старикова