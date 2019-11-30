СК: замглавы СКР по Свердловской области обещал за взятку возбудить уголовное дело Вместе с Михаилом Бусылко задержали адвоката Владислава Вострецова

В следственном комитете России прокомментировали задержание первого заместителя руководителя СУ СК России по Свердловской области Михаила Бусылко. Как сообщает пресс-служба ведомства, Михаилу Бусылко предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ (получение взятки), второму задержанному — адвокату, который давал взятку, — по ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). По сведениям “Ъ-Урал”, взяткодателем был адвокат Владислав Вострецов, сумма взятки составила 18 млн руб.

«Михаил Бусылко и адвокат задержаны при получении взятки в ходе совместно проведенных с УФСБ России по Свердловской области оперативных мероприятий. Незаконное вознаграждение предназначалось за решение вопроса об отмене постановления о прекращении уголовного дела. Следователи СК России намерены ходатайствовать об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления», — говорится в сообщении СКР.

По данным “Ъ-Урал”, суд по мере пресечения состоится в воскресенье.

Татьяна Дрогаева