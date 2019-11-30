Правительство наднационального согласия

Новый состав Еврокомиссии — европейского «правительства» во главе с экс-министром обороны ФРГ Урсулой фон дер Ляйен — в воскресенье приступает к работе. Еврокомиссарам, избранным на пять лет, придется иметь дело с «Брекситом», нестабильной экономической ситуацией и фундаментальными противоречиями между странами-участницами. Для Москвы смена ключевых политиков во главе самой Еврокомиссии, службы внешних связей и гендиректората по энергетике едва ли обещает потепление в диалоге с Брюсселем.

Спустя семь месяцев после выборов в Европарламент в Евросоюзе завершилась смена власти. Все ключевые посты — от членов Еврокомиссии до глав Евросовета, Европарламента и ЕЦБ — к 1 декабря будут занимать новые политики. В пятницу 29 ноября экс-премьер Польши Дональд Туск, с 2014 года бывший председателем Европейского совета, официально передал полномочия бывшему премьеру Бельгии Шарлю Мишелю. Председателем Европарламента еще в июле стал итальянец Давид-Мария Сассоли. А ЕЦБ с 1 ноября возглавила бывший министр экономики и финансов Франции Кристин Лагард. Тогда же заступить на работу должна была и новый председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Однако болезненное согласование сперва ключевых постов в ЕС, а затем и ее команды затянулось.

Троих потенциальных еврокомиссаров — от Венгрии, Румынии и (что больше всего возмутило президента Эмманюэля Макрона) Франции — евродепутаты обвинили в конфликте интересов и отказались утверждать в должности, после чего странам-участницам пришлось подбирать им замену. Но в итоге на этой неделе Европарламент все же дал отмашку новому европейскому «кабинету министров»: за проголосовал 461 депутат, против — 157, воздержались 89. Хотя результаты голосования за комиссию госпожи фон дер Ляйен даже лучше, чем у ее предшественника Жан-Клода Юнкера, европейские журналисты и эксперты один за другим перечисляют кризисы, с которыми ей придется столкнуться: скорый «Брексит», недостаточный экономический рост и колебания евро, новые волны миграции и расхождения во взглядах на демократические принципы в странах Западной и Восточной Европы.

Так или иначе, с 1 декабря госпожа фон дер Ляйен и ее кабинет наконец смогут приступить к исполнению своих обязанностей. Ее предшественник Жан-Клод Юнкер на прощание призвал ее «позаботиться о Европе».

Журналисты предложили ему также прокомментировать решение Урсулы фон дер Ляйен не арендовать служебную квартиру в Брюсселе, а ночевать в комнате для отдыха при рабочем кабинете, чтобы не терять время в пробках в пути на работу. «Я не позволю себе давать госпоже фон дер Ляйен советы относительно того, каким образом она должна проводить свои ночи здесь, в здании Еврокомиссии,— пошутил в ответ политик.— Она приняла такое решение, я его уважаю».

Напомним, Еврокомиссия — главный исполнительный орган Европейского союза, который представляет ЕС как единое целое, обладает «правом инициативы» (то есть предлагает законы и политические программы), а также несет ответственность за реализацию законов, принятых Европарламентом и Советом ЕС. Еврокомиссары — по одному от каждого государства-члена — должны следить за соблюдением интересов всего Евросоюза, а не своих отдельных стран. Впрочем, в нынешней Еврокомиссии не 28, а 27 еврокомиссаров: Лондон в расчете на скорый «развод» попросту проигнорировал требования Брюсселя назначить своего кандидата.

В среду на сессии Европарламента госпожа фон дер Ляйен выступила с программной речью, представив депутатам приоритеты в своей комиссии. Формально их десять: развитие рынка труда и инвестиций, цифровая экономика, энергетика и климат, внутренний рынок, укрепление экономического и валютного союза, внешняя торговля, правосудие, миграция, укрепление роли Европы в мире и демократизация ЕС. Однако акцент делается на трех: это борьба с изменением климата, развитие цифрового общества и цифровой экономики и укрепление роли Европы в мире. Кроме того, как первая женщина во главе Еврокомиссии госпожа фон дер Ляйен не только впервые возглавит коллегию, где мужчины и женщины будут представлены поровну, но и, как она пообещала в своей речи, к концу срока добьется, чтобы в штате Еврокомиссии женщины также были представлены наравне с мужчинами. Всего в структурах Еврокомиссии в странах ЕС работают более 20 тыс. человек.

Упор на повышение роли Евросоюза в мире мог бы означать шанс на изменение политики Евросоюза и на российском направлении. Тем более что в Еврокомиссии сменились главы внешнеполитической службы ЕС и гендиректората по энергетике — обладатели ключевых для России портфелей. Внешней политикой займется экс-глава МИД Испании Жозеп Боррель (см. “Ъ” от 8 октября), а переговоры по транзиту газа с Россией и Украиной вместо словака Мароша Шефчовича будет курировать эстонка Кадри Симсон, владеющая русским языком. Однако разъясняя еще в октябре приоритеты внешней политики ЕС, господин Боррель ясно дал понять, что Россия в их числе не фигурирует — куда больше Брюссель интересует диалог с балканскими странами, «поддержка демократии и территориальной целостности Украины», взаимоотношения с Африкой, Азией и Латинской Америкой, а также с США.

Галина Дудина