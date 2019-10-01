Не допустили до сессии

На этой неделе в Европарламенте начались слушания кандидатов в еврокомиссары. Представители 27 стран—участниц ЕС (без Великобритании) должны убедить депутатов в своей готовности выполнять задачи членов «правительства объединенной Европы». Два кандидата, румынка Рована Плумб и венгр Ласло Трочаньи, могут выбыть из гонки еще до «экзамена».

В понедельник в Европарламенте стартовали шестидневные слушания кандидатов в Еврокомиссию, которые продлятся до 8 октября. Четыре дня подряд на этой неделе и первые два дня следующей депутаты — преимущественно, члены профильных комитетов — будут, по сути, принимать у будущих еврокомиссаров экзамены.

Еврокомиссию можно сравнить с национальным комитетом министров: среди еврокомиссаров есть ответственные за энергетику, транспорт, сельское хозяйство, бюджет, здравоохранение. В нынешнем составе Еврокомиссии — 28 портфелей (по одному на каждую страну—участницу ЕС), а в будущем — 27, уже без Великобритании, хотя та еще не вышла из ЕС. Процесс смены «правительства» начался после майских выборов в Европарламент. Ключевые позиции (председателей Еврокомиссии, Европейского совета и Европарламента, а также должности главы Европейского центрального банка и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности) должны были согласовать в июне, но в результате мучительных переговоров лидеров стран-участниц к компромиссу удалось прийти только в начале июля. К 10 сентября был официально оглашен финальный список всех еврокомиссаров. Теперь их кандидатуры должны утвердить сначала депутаты Европарламента, а затем лидеры стран—членов ЕС. Финальное голосование на пленарном заседании Европарламента запланировано на 23 октября, а с 1 ноября еврокомиссары должны приступить к работе.

«Европейский парламент привержен тому, чтобы процесс избрания новой Еврокомиссии проходил максимально демократично и прозрачно,— заверил перед началом слушаний новый председатель Европарламента итальянец Давид Сассоли.— Представители, выдвинутые в комиссары, теперь пройдут тщательные публичные собеседования для выявления их опыта и пригодности, а также их способности и готовности решать проблемы граждан и выполнять программу, которую избранный председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила членам Европарламента в июле».

За три часа, которые длится каждое «собеседование», кандидат должен будет выступить с 15-минутной речью, ответить на 25 вопросов (из них первые семь — от разных политических групп) и затем представить заключительную пятиминутную речь. Оценку в письменной форме депутаты затем составят в течение 24 часов. Если консенсуса достичь не удается, возможно голосование глав политических групп (фракций), а в худшем случае — замена кандидата от страны—члена ЕС.

До сих пор этот этап слушаний был скорее формальным. Однако уже известно, что двоим кандидатам может не достаться портфеля. В понедельник, еще до начала слушаний, юридический комитет Европарламента заявил: кандидаты от Румынии и Венгрии — Рована Плумб и Ласло Трочаньи — не могут претендовать на должности соответственно еврокомиссаров по транспорту и по политике соседства и расширения. Обозначенная причина — «конфликт интересов». Так депутаты назвали нестыковки в декларациях о доходах обоих кандидатов. Если прояснить вопрос в ближайшее время не удастся, Бухарест и Будапешт должны будут найти своим представителям замену.

Среди 27 членов Еврокомиссии депутатов могут не бояться только двое — председатель этого органа Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррель, будущий верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности (этот пост не называется «еврокомиссар», так как внешняя политика — по-прежнему прерогатива стран-участниц, а не Брюсселя). Тем не менее, пройти слушания придется и им. Господин Боррель представит свои взгляды на внешнюю политику — в том числе наверняка и в отношении России — в следующий понедельник. А госпожа фон дер Ляйен подведет черту слушаниям 23 октября, когда озвучит программу своего «кабинета» и предложит ее на утверждение парламентариям.

Галина Дудина