«Какой враг хуже для Европы, терроризм или Россия?»

Жозеп Боррель, бывший глава МИД Испании и будущий верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, прошел в понедельник слушания в Европарламенте. В течение трех часов он отвечал на вопросы депутатов о внешней политике ЕС. Из его программного выступления ясно, что ничего хорошего в нынешней политике Москвы он не видит, но диалог с ней все же считает необходимым — или, во всяком случае, вынужденным.

«Можно мне теперь кофе? Уф!» — выдохнул 72-летний политик после трехчасового «экзамена» со стороны евродепутатов. Зал, где собрались представители всех политических групп и комитета по международным делам Европарламента, поддержал его дружными аплодисментами. «Если вы мне выразите доверие, это позволит мне перейти от слов к делу»,— заявил он в конце своего выступления, перейдя с английского на французский. Впрочем, судя по всему, проблем с назначением на пост главы внешнеполитической службы ЕС не возникнет. И уже этой осенью экс-глава МИД Испании Жозеп Боррель сменит итальянку Федерику Могерини, руководившую европейской дипломатией в течение последних пяти лет.

Процедура публичных слушаний с участием депутатов профильного комитета — стандартное испытание для всех членов новой Еврокомиссии (условно, правительства ЕС). В первые 15 минут испытуемый представляет свое видение будущей политики в своей области, затем отвечает на 25 вопросов и получает право заключительного слова. На этом экзамене Жозеп Боррель, сам бывший председатель Европарламента, хотя и прибегал то и дело к родному испанскому, все же явно чувствовал себя спокойно и в целом выступал более вальяжно, чем его предшественница Федерика Могерини, в первые разы и даже в первые годы державшаяся если не скованно, то крайне собранно.

Приоритеты внешней политики ЕС Жозеп Боррель перечислил в первые же минуты выступления: выстраивание диалога с балканскими странами (и первый визит он готов совершить в Косово), «поддержка демократии и территориальной целостности Украины», взаимоотношения с Африкой, Азией и Латинской Америкой, а также с США — как следовало с его слов, непростым, но все же союзником. России среди приоритетов не было — как не было, формально, и в списке главных угроз. Тем не менее бывший министр заявил: «Мир радикально изменился: торговые войны, изменение климата, кризис беженцев… Миру, опирающемуся на правила, бросает вызов политика силы, нечестная, непредсказуемая и потенциально конфликтная». В этих условиях, жаловался он, некоторые партнеры отказываются от правил игры, другие — следуют только им удобным. Даже в первой части выступления, когда бывший дипломат тщательнее подбирал слова, было ясно, кого он имеет в виду, не называя страны, использующие «политику силы»: «Что означает политика силы? Это означает, что подрывается международное право, в мире становится меньше договоренностей и больше вето, а территориальная целостность суверенных государств нарушается, как показывает война на Украине».

Высказываться о России — куда менее двусмысленно — ему довелось еще не раз на протяжении этих нескольких часов.

Так, французский депутат Тьерри Мариани вновь припомнил Жозепу Боррелю скандал, фигурантом которого он стал на посту главы МИД Испании. Весной в интервью газете El Periodico господин Боррель отметил: «Наш союзник (США.— “Ъ”) поворачивается к нам спиной. Наш старый враг, Россия, снова говорит: "Я здесь". И снова представляет угрозу». После этого в МИД РФ вызвали посла Испании в Москве Фернандо Вальдерраму Пареху. А затем скандал прокомментировал и президент РФ Владимир Путин, предположивший, что Жозеп Боррель хочет казаться не министром иностранных дел, а «крупным политическим деятелем современности». «Пускай лучше делом займется»,— заявил российский президент. После этого испанец в новом интервью El Periodico заявил, что в РФ его не так поняли.

Вчера же депутат Мариани уточнил у бывшего министра: «Так, по-вашему, кто для Евросоюза худший враг, терроризм или Россия?» Тот в ответ заверил, что «никогда не называл Россию врагом Испании», и назвал эти угрозы несравнимыми. Тем не менее факт российской угрозы он отрицать тоже не стал. Напомним, в 2017 году Испания в рамках миссии НАТО впервые в истории разместила свои танки за границей — в Латвии. И эти танки сейчас пришли на помощь экс-министру. «Это же правда,— защищался он.— Что делают испанские танки в Эстонии и Латвии? Мы кофе туда выпить поехали? Или мы там, потому что есть угроза, с которой сталкивается альянс? Конечно, угроза есть».

Жозеп Боррель высказался за сохранение санкций в отношении России.

«Нужно, чтобы европейцы единогласно сохраняли санкции, введенные после аннексии Крыма и нарушения территориальной целостности Украины,— заявил он.— До тех пор пока Россия не изменит свое поведение, эти санкции должны оставаться в силе. И надеюсь, что в Европейском совете сохранится единодушие на этот счет».

Будущий глава европейской дипломатии напомнил и о другой проблеме, которая то и дело поднимается в Брюсселе — гибридных угрозах и кампании по дезинформации, в которой обвиняют Россию. «Ясно, и все это знают, что есть кампании по дезинформации, которые запускают с серверов на территории РФ. Я не говорю, что это правительство РФ. Но все это серьезная попытка подорвать демократическое здоровье наших стран»,— сказал он.

По его словам, в отношениях с Россией нужно придерживаться пяти принципов — их перечень Брюссель утвердил еще в 2016 году. Тем более что именно от России зависит энергетическая безопасность ЕС.

Более детально конструктивную повестку господин Боррель сможет, очевидно, обнародовать, когда полноправно займет свой новый пост после утверждения нового состава Еврокомиссии. Пока же из отрывочных комментариев в ответ на вопросы депутатов можно было сделать два вывода. Во-первых, ключевым для диалога Москвы и ЕС остается украинский фактор. «Думаю, что лучший способ противостоять российскому экспансионизму, или российской угрозе, если угодно,— это помочь Украине и укреплять Украину, ее устойчивость и способность выйти из нынешней ситуации и стать процветающей и демократической страной»,— отметил господин Боррель.

И во-вторых, диалог с Россией воспринимается бывшим главой МИД Испании как вынужденная мера. Он вспомнил о «политике большой дубинки», которую проводил в начале ХХ века в отношении стран Латинской Америки президент США Теодор Рузвельт. В вольном пересказе господина Борреля присказка президента Рузвельта («Говори мягко, но держи в руках большую дубинку, и ты далеко пойдешь») звучала так: «Ты говоришь мягко, когда у тебя есть большая палка. Если у тебя нет большой палки, лучше тебе говорить громко». «У ЕС нет большой палки,— признал он.— Мы не военный союз. Мы должны быть строги в отношении России, но в то же время понимать, что это страна, с которой нам приходится иметь дело. Не все решается санкциями».

Галина Дудина