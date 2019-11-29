На Украине заявили о проблемах с взысканием долгов с «Газпрома» в трех странах

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил в эфире «Радио НВ» о проблемах с взысканием долгов с «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража в Германии, Польше и Молдавии.

«В Германии мы не можем, кстати, приступить к принудительному взысканию. И в Польше у нас проблемы, в Молдове у нас проблемы <…> Мы видим, что в некоторых странах это лучше делать, в некоторых странах, скажем так дипломатически, сложнее»,— сказал господин Витренко (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, для «Нафтогаза», однако, важнее результат, а не сам процесс. «В Германии те активы, которые есть, они не такие привлекательные для нас»,— отметил Юрий Витренко. Он также подчеркнул, что компании удалось добиться ареста имущества «Газпрома» в нескольких странах.

Напомним, Стокгольмский арбитраж в 2017–2018 годах обязал «Газпром» выплатить украинской стороне $2,56 млрд. Вместе с этим «Нафтогаз» подал новый иск к «Газпрому» на $12 млрд. Россия ранее заявляла, что готова продлить контракт с Украиной на транзит газа (истекает 31 декабря) только при условии обнуления всех судебных требований.

Апелляционный суд Швеции отказал «Газпрому» в попытке оспорить решение Стокгольмского арбитража по контракту по поставке газа от 2009 года. Это первая апелляционная жалоба «Газпрома» на вердикт арбитража — решение по наиболее важной второй жалобе, связанной с контрактом на транзит, ожидается в следующем году.

Подробнее о решении суда — в материале “Ъ” «"Газпром" проиграл Украине апелляцию в Швеции».

О том, почему отклонение апелляции пока не вносит полной ясности в спор,— в материале “Ъ” «Юристы дают "Газпрому" шанс».