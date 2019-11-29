Бабушке не дали внуков в опеку

Благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» намерен через суд добиться права на общение москвички Аллы Гранальской с тремя ее внуками, которых ранее органы опеки отобрали у ее сына. Правозащитники считают действия опеки ошибочными, поскольку, «согласно Семейному кодексу РФ, опеку могут оформлять не только родственники, но и близкие детям люди».

Четырехлетняя Есения, семилетний Ярослав и девятилетний Даниил Демины оказались в сиротской системе более года назад. 10 августа 2018 года умерла их мать Светлана Демина. Отец, Игорь Гранальский, не смог забрать детей. Он не был вписан в их свидетельства о рождении и не состоял в официальном браке с госпожой Деминой. Для установления отцовства господин Гранальский отправился восстанавливать потерянные документы на Украину, но при возвращении в Россию в январе 2019 года въезд ему запретили. Дядя Светланы Деминой Юрий Серегин взял детей под временную опеку, но, как говорят в департаменте соцзащиты Москвы, «через три месяца обратился с заявлением об освобождении его от обязанностей опекуна». Дети были направлены в приют «Берег Надежды». Бабушке Алле Гранальской не разрешили оформить временное опекунство над внуками. Пока она готовилась к процедуре усыновления, детей забрала приемная семья из Ростова-на-Дону.

Госпожа Гранальская рассказала “Ъ”, что с 2016 года дети жили попеременно то с ней, то со Светланой Деминой, так как родители разошлись: «Данька все время жил с нами, потому что у него сахарный диабет, а мой сын прошел курсы помощи ребенку с этим диагнозом. Периодически Света приезжала и забирала детей».

«Опека не способствовала возвращению детей,— утверждает госпожа Гранальская.— Со мной разговаривали соцработник и психолог "Берега Надежды", которые знали, что я хочу забрать внуков».





По словам бабушки, ей сообщили, что дети находятся в госучреждении и их не могут отдать под временную опеку, а ей предложили пройти занятия в школе приемных родителей (ШПР). «Детей отдали в другую семью 22 февраля 2019 года, а школу приемных родителей я окончила 7 марта»,— рассказала она.

Юрист фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам», куда госпожа Гранальская обратилась за помощью, Павел Денисов сообщил, что, согласно Семейному кодексу РФ, временная опека «применима в первую очередь до попадания в детское учреждение, но запрета на оформление временной опеки во время нахождения детей в детском учреждении нет».

«Основная ошибка, что органы опеки не предложили взять временную опеку детей родственникам, биологическая связь которых не была документально установлена,— заявил господин Денисов.— Не было предложено способа установления родства без длительных процедур».

По словам Аллы Гранальской, сотрудники органов опеки не сказали ее сыну Игорю Гранальскому, что он может взять детей под предварительную опеку, поэтому он и передал их родственникам Светланы Деминой. «Скорее всего, это недоработка органов опеки на местах, потому что во время приема у руководства московского департамента сложилось впечатление, что о ситуации они услышали впервые»,— полагает господин Денисов.

Департамент социальной защиты ранее разместил официальное сообщение о ситуации в семье Гранальских: «Органы опеки заботятся о безопасности детей, и если у детей нет отца, то и оснований для передачи детей мужчине нет». Также в ответе говорилось, что бабушка не прошла школу приемных родителей, поэтому не может претендовать на опекунство. «Ответ (департамента.— “Ъ”) не соответствует действительности»,— заявила “Ъ” руководитель благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская. Она разместила на своей странице в соцсетях свидетельство о прохождении бабушкой ШПР.

По словам Елены Альшанской, в департаменте соцзащиты ей объяснили, что не могут помочь бабушке, потому что дети уже переданы в Ростов-на-Дону. Также она рассказала, что фонд поможет написать программу обучения для органов опеки: «Сейчас там упорно считают, что предварительная опека возможна только для родственников, хотя, согласно Семейному кодексу РФ и Конвенции о правах ребенка, ее могут оформлять и близкие семьи, в которой дети выросли».

«Фонд "Волонтеры в помощь детям-сиротам" подготовил текст искового заявления в отношении приемных родителей,— добавил Павел Денисов.— Они не содействуют общению бабушки с внуками. Мы хотим через суд добиться права на общение для начала хотя бы по телефону».

Нынешние опекуны детей отказались от комментариев “Ъ”.

Павел Бобков