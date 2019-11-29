Орнитологическую безопасность хотят передать в частные руки

В России может появиться компания, которая станет отпугивать птиц от самолетов. Создать специализированную орнитологическую организацию предложили в «Аэрофлоте». В докладе авиакомпании, который опубликован на сайте Росавиации, в пример приводится международный опыт. Во многих странах на аэродром можно просто вызвать специалиста с обученным орлом, ястребом, совой или собакой.

Сейчас аэропорты зачастую не справляются с проблемой самостоятельно, но доверить безопасность полетов какой-то сторонней компании вряд ли кто-то решится, полагает руководитель отраслевой группы авиационной орнитологии Сергей Рыжов: «По действующем нормативным требованиям в любом аэропорту должны проводиться мероприятия по предотвращению столкновения с птицами независимо от размера бюджета, интенсивности полетов, расположения и так далее. У нас всего в двух аэропортах в стране есть такие службы. В основном у нас есть специалисты, которые входят, например, в состав аэродромной службы.

Там очень большая вертикаль подчинения, что задерживает решение вопросов, включая и практические, и оперативные, и финансовые.

Если нет штатного специалиста, то обязанности по проведению мероприятий на аэродроме выполняют другие работники. Но для них это является уже не основными, а второстепенными обязанностями. Можно представить, насколько качественно выполняется работа. В западных странах есть организации, которые временно предоставляют услуги по защите от птиц. В этой идее тоже есть разумное зерно, но опять же возникает вопрос: кого нанимать? Персонал должен быть подготовленным, аттестованным, соответствовать условиям работы на таком режимном и сложном объекте, как аэродром. Пока все это сосредоточено в руках государства».

В «Аэрофлоте» отмечают, что работа по борьбе с птицами сезонная. В московском регионе, например, главная нагрузка на орнитологов приходится на период с мая по сентябрь, а в остальное время у специалистов работы практически нет. Отказавшись от собственных орнитологических служб в пользу приходящих специалистов, аэропорты могут существенно сэкономить и рассчитывать на более квалифицированные услуги, полагает главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров: «Каждый аэропорт решает этот вопрос самостоятельно: создает орнитологическую службу, которая развивается автономно, поэтому разброс возможностей просто колоссальный.

Не вижу ничего плохого, если в этот сегмент будут допущены и частные компании. Они будут разрабатывать методики, технологии, передавать их тем инфраструктурным объектам гражданской авиации, которые в этом заинтересованы, чтобы они не зависели исключительно от возможностей федерального бюджета и самостоятельно дополняли свой функционал в соответствии с потребностями. Да, конечно же, аэропорт — это стратегический объект, и все, кто имеет допуск, проходят предварительную проверку. Но при этом уже сейчас у нас по факту оперируют частные предприятия — начиная с управляющей компании аэропорта и заканчивая хэндлинговыми структурами, компаниями-поставщиками бортового питания и так далее. 90% людей, находящихся на территории аэродрома, — это работники частных компаний».

Как аэропорты должны обеспечивать орнитологическую безопасность Читать далее

В «Аэрофлоте» подчеркивают, что все нормативные документы, регулирующие вопросы орнитологической безопасности в стране, устарели и не соответствуют международным стандартам. Эксперты подтверждают, что существующий список аэропортов с максимальной степенью птицеопасности составлен еще в 80-е годы. В перечень вошли 11 советских аэропортов. Кроме российских Шереметьево, Внуково и Кольцово, в нем есть такие, как Борисполь и Таллин. Игнорировать орнитологическую угрозу нельзя. Ежегодно фиксируется тысячи инцидентов с птицами. Последний самый яркий произошел 15 августа недалеко от аэропорта Жуковский. Airbus столкнулся с чайками и вынужден был совершить аварийную посадку на кукурузном поле.

Светлана Белова