Птиц в аэропортах будут разгонять деньгами

Минтранс готов потратить более 5,5 млн руб. на борьбу с птицами в аэропортах. Тендер появился на сайте госзакупок через несколько дней после аварийной посадки самолета «Уральских авиалиний» в Жуковском из-за столкновения со стаей чаек. Потенциальным подрядчикам придется изучить российский и зарубежный опыт борьбы с птицами, разработать новые технологии и предложить нормы регулирования в этой сфере.

Во всем мире птиц отпугивают одинаковыми методами, объясняет исполнительный директор Международной ассоциации аэропортов Сергей Никотин: «Статистика показывает, что ежегодно происходит более 5 тыс. случаев столкновения с птицами. В результате — поломки двигателей, нарушения целостности фюзеляжа, разбиваются стекла — это ежегодно приводит к убыткам в $1 млрд во всем мире. Вариантов отпугнуть птиц достаточно много. Можно начать с самых простых — чучел, различных акустических, визуальных средств — громких звуков, записи крика птиц, световых вспышек. Многие аэропорты используют специально натренированных хищных птиц, которые поднимаются в воздух, если возникает какая-то угроза появления чаек или ворон. У нас регулярно проводятся различные мероприятия, конференции, в рамках которых происходит обмен техническими новинками».

После аварийной посадки самолета из-за столкновения с чайками в Жуковском в аэропорту заявили, что устройства для отпугивания птиц в этот день работали штатно. В Росприроднадзоре предположили, что чаек могла привлечь нелегальная свалка рядом с аэропортом. На днях в Жуковском заявили, что после инцидента решили установить новые отпугиватели гораздо раньше, чем планировали. Расходы на них разделят эксплуатант и оператор аэропорта. Бороться нужно не столько с птицами, сколько с причинами их появления, говорит руководитель отраслевой группы авиационной орнитологии Сергей Рыжов: «Получается, что за все в ответе именно низовые организации гражданской авиации, то есть аэропорты и авиакомпании. При этом у нас отсутствует система, которая определяла бы обязанности нашей центральной администрации, контролирующих органов и так далее. Говорить о том, что проблема решается только за счет отпугивания, применения каких-то приборов или специальных пиротехнических патронов на летном поле, значит упрощать ситуацию.

На самом деле, надо выявлять причины появления птиц на аэродромной и приаэродромной территориях.

Если мы ликвидируем факторы, тогда и отпугивать будет некого. Если же мы говорим о природных объектах, на которые мы воздействовать не можем, то здесь уже надо выстраивать оперативную работу на аэродроме, думать, как и какие средства применять».

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Действующие в России нормативы по защите аэропортов от птиц были введены еще в 1989 году.

Илья Сизов