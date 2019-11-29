Германия продолжает поставки вооружения в Турцию, несмотря на операцию в Сирии

Правительство ФРГ продолжает одобрять поставки вооружения в Турцию, несмотря на операцию в Сирии, следует из ответа Минэкономики депутату от Левой партии Севим Дагделен, который распространило агентство DPA. Цитаты из него приводит издание Spiegel. Германия обещала прекратить поставки любого вооружения, которое может быть использовано Турцией в Сирии.

Напомним, из-за военной операции Турции в Сирии Германия решила прекратить экспорт военной продукции, так же поступила и Франция. Страны Евросоюза также договорились координировать свои действия по экспорту оружия в Турцию.

Как следует из ответа Минэкономики, после начала военной операции Турции (9 октября) в течение шести недель правительство Германии одобрило экспорт вооружения Анкаре на €3,09 млн. При этом 12 октября министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что «на фоне военного наступления Турции на северо-востоке Сирии федеральное правительство не будет выдавать никаких новых разрешений на поставки всего вооружения, которое может быть использовано Турцией в Сирии», отметили немецкие СМИ.

В Минэкономики же сейчас утверждают, что разрешение на экспорт не касалось тех товаров, «которые могут быть использованы в Сирии». О чем именно идет речь, не уточняется, сообщаются лишь общие категории, например поставки для морского сектора (на €2,69 млн), электроника для военных целей (€400 тыс.).

Турция объявила о начале военной операции «Источник мира» в Сирии 9 октября. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ее цель — очистка приграничной сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов («Отряды народной самообороны», YPG), которые Анкара считает ответвлением признанной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана. 17 октября Турция и США договорились о приостановке операции. 22 октября президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Сочи, на которых закрепили новые зоны влияния на северо-востоке Сирии. Они договорились о совместном патрулировании освобожденной курдами территории, а также о возвращении сирийских пограничников на границу с Турцией. Президент Турции, однако, выражал недовольство тем, как США и Россия выполняют свои обязательства.

Подробности — в материале “Ъ” «Президент Турции недоволен союзниками».