Германия прекращает экспорт оружия в Турцию из-за операции в Сирии

Федеральное правительство Германии не будет выдавать разрешение на поставки вооружения в Турцию в связи с операцией в Сирии, сообщил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас газете Bild am Sonntag.

«На фоне военного наступления Турции на северо-востоке Сирии федеральное правительство не будет выдавать никаких новых разрешений на поставки всего вооружения, которое может быть использовано Турцией в Сирии»,— сказал господин Маас.

Напомним, Турция объявила о начале военной операции «Источник мира» в Сирии 9 октября. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ее цель — очистка приграничной сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов («Отряды народной самообороны», YPG), которые Анкара считает ответвлением признанной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана (PKK). При этом YPG входит в альянс «Сирийские демократические силы», который поддерживает США. По последним данным, турецкие военные уничтожили более 400 боевиков.

Вашингтон пригрозил ввести против Анкары санкции, если она начнет «этнические чистки» или допустит многочисленные жертвы среди мирного населения в Сирии. Накануне президент США Дональд Трамп разрешил Минфину вводить ограничительные меры против Турции, если это потребуется. Лига арабских государств призвала Турцию вывести войска из Сирии.

О первых итогах турецкой военной операции читайте в материале “Ъ” «“Источник мира” топит обе стороны».