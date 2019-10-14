Страны ЕС договорились согласовывать политику по экспорту оружия в Турцию

Страны-члены Евросоюза осудили военную операцию Турции на северо-востоке Сирии и договорились координировать политику по поставкам оружия в страну, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Совета ЕС. Запрет на экспорт оружия всеми странами ЕС они, однако, не ввели (поставки ранее приостановили Франция и Германия).

В сообщении говорится, что «государства-члены придерживаются твердых национальных позиций в отношении политики по экспорту оружия в Турцию» и строго соблюдают критерии, необходимые для обеспечения региональной стабильности. На этой неделе соберется специальная рабочая группа, чтобы скоординировать действия стран и рассмотреть позиции стран ЕС по поставкам вооружения в Турцию.

Напомним, Турция объявила о начале военной операции «Источник мира» в Сирии 9 октября. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ее цель — очистка приграничной сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов («Отряды народной самообороны», YPG), которые Анкара считает ответвлением признанной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана (PKK).

13 октября канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана немедленно прекратить военную операцию на северо-востоке Сирии. В тот же день сирийское агентство SANA сообщило, что правительственные войска Сирии выдвинулись на север страны, «чтобы дать отпор турецкой агрессии». Курды позднее заявили о достижении соглашения с Дамаском по размещению войск на границе с Турцией.

О развитии ситуации читайте в публикации “Ъ” «Турецкое наступление объединяет Сирию».