Рост ВВП в третьем квартале превысил ожидания ЦБ

Годовой темп прироста ВВП в России в третьем квартале 2019 года повысился до 1,7% (во втором квартале — 0,9%), говорится в материалах Центрального Банка (.pdf). Прирост оказался выше оценки ЦБ на 0,8–1,3%. Этот показатель оказался ниже прогноза Минэкономики, которое оценивало рост в 1,9%.

«Повышение темпов роста могло быть связано с более высоким, чем предполагалось ранее, ростом валовой добавленной стоимости в оптовой торговле и сельском хозяйстве. Расширение производства в условиях замедления роста внутреннего спроса могло привести к ускорению накопления запасов материальных оборотных средств в третьем квартале 2019 года»,— говорится в сообщении ЦБ.

Динамика экспорта товаров и услуг немного улучшилась после заметного сокращения этого показателя во втором квартале, однако замедление роста мировой экономики продолжает сдерживать ее дальнейшую нормализацию, отмечает Банк России.

Напомним, Росстат также оценил рост ВВП России в третьем квартале в 1,7%.

О росте ВВП читайте в материале “Ъ” «ВВП вырос оптом».