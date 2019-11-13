Росстат оценил рост ВВП в третьем квартале ниже Минэкономики

Рост ВВП России в третьем квартале, по предварительной оценке Росстата, составил 1,7%. Этот показатель ниже прогноза Минэкономики, которое оценивало рост за квартал в 1,9%. В январе—сентябре ВВП вырос на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в материале Минэкономики.

Вклад в динамику ВВП вносят промышленное производство, положительная динамика в сельском хозяйстве и выход темпов роста оборота оптовой торговли из отрицательной области. Слабую динамику продемонстрировали транспортно-логистический комплекс и строительство.

В четвертом квартале Минэкономики ожидает сохранение темпов роста экономики приблизительно на уровне третьего квартала. Это соответствует прогнозу ведомства по росту ВВП в 2019 году (1,3%).

В октябре Минэкономики сообщило, что рост ВВП России в третьем квартале ускорился до 1,9%. Тогда ведомство прогнозировало, что с учетом ожидаемого в дальнейшем охлаждения потребительского спроса темп роста ВВП в четвертом квартале может замедлиться до 1,4–1,5%.

О росте ВВП во втором квартале 2019 года читайте в материале “Ъ” «ВВП вырос вопреки оценкам».