Минэкономики сообщило о резком росте ВВП

Рост ВВП России в третьем квартале ускорился до 1,9%, сообщило Минэкономики. Во втором квартале рост составлял 0,9%, в первом квартале — 0,5%. По данным министерства, резкий рост связан с разовыми факторами.

В сентябре ВВП вырос на 2%, с начала года рост составил 1,2%.

«Резкое ускорение роста ВВП является неустойчивым и во многом связано с разовыми факторами. Более высокий по сравнению с первым полугодием темп роста ВВП обусловлен значительным увеличением запасов материальных оборотных средств, которое произошло в результате сохранения высоких показателей в промышленности и высокого урожая сельскохозяйственных культур на фоне слабого внутреннего спроса»,— говорится в опубликованном отчете министерства. Наибольший вклад в рост вносило промышленное производство. В последние месяцы рост продемонстрировала добывающая и обрабатывающая промышленность, а также сельское хозяйство, оптовая и розничная торговля.

По прогнозам ведомства, с учетом ожидаемого дальнейшего охлаждения потребительского спроса темп роста ВВП в четвертом квартале может замедлиться до 1,4–1,5%.

О росте ВВП во втором квартале 2019 года читайте в материале “Ъ” «ВВП вырос вопреки оценкам».