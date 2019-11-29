Обвинение требует 14 лет колонии для экс-министра Подмосковья за хищение 14 млрд руб.

Гособвинение требует приговорить бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова к 14 годам колонии общего режима. Он обвиняется в хищении, растрате и легализации 14 млрд руб. Также прокурор требует оштрафовать его на 1 млн руб. и запретить ему занимать посты на госслужбе на три года.

Господину Кузнецову вменяется 22 эпизода по ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160 и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (особо крупное мошенничество, растрата и легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления). «В силу занимаемой должности Кузнецов должен был оберегать бюджет, чтобы ни одна копейка в сторону не уходила. И действительно, ни одна копейка в сторону не уходила — все оседало на его счетах и в офшорах»,— сказала прокурор Амалия Устаева в Басманном суде Москвы (цитата по «Интерфаксу»).

По версии обвинения, в 2005–2008 годах господин Кузнецов вместе с другими фигурантами дела приобрели у муниципальных предприятий Московской области в сфере ЖКХ право требования задолженности у муниципальных образований. Деньги вывели в кипрские офшоры. На эти средства фигуранты дела купили элитную недвижимость в Швейцарии и Франции, дорогие автомобили и другое имущества. Шесть членов преступной группы в 2018 году приговорили к реальным срокам лишения свободы. Его бывшая супруга Жанна Булах заочно получила 11 лет колонии.

Алексея Кузнецова экстрадировали в Россию из Франции в начале 2019 года. Он признал свою вину.

Подробнее о деле читайте в материале “Ъ” «Защита Алексея Кузнецова не нашла понимания в подмосковном правительстве».