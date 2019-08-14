Защита Алексея Кузнецова не нашла понимания в подмосковном правительстве

Заседание Басманного суда по делу бывшего первого вице-премьера—министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, обвиняемого в хищении из регионального бюджета 11 млрд руб., завершилось за полчаса. Суд выслушал лишь представителя потерпевшей стороны — правительства Московской области, а также прокурора, которые высказались против ходатайства защиты о снятии с Алексея Кузнецова большей части эпизодов обвинения в связи с истечением срока давности. Решение будет вынесено 16 августа.

Предыдущее заседание по делу Алексея Кузнецова было отложено до 14 августа: суд предоставил потерпевшей стороне, а также гособвинителю время для выработки собственной позиции по ходатайству защиты. Та, напомним, попросила суд снять с Алексея Кузнецова 14 эпизодов обвинения из 22 имеющихся в деле в связи с истечением по ним сроков давности. В частности, адвокаты предлагали полностью освободить Алексея Кузнецова от ответственности за отмывание похищенных средств.

Свою позицию защитники мотивировали тем, что, покинув Россию в июле 2008 года и обосновавшись во Франции, Алексей Кузнецов не мог знать о том, что на родине его в 2010 году объявили в федеральный и международный розыск.

И лишь в июле 2013 года, когда бывший министр правительства Московской области был задержан французской полицией по запросу России, он был поставлен в известность о том, что числился в розыске. А поскольку с момента задержания прошло уже более шести лет, большую часть обвинения, настаивали адвокаты, с их клиента необходимо снять.

Выступая в среду в Басманном суде, представитель правительства Московской области адвокат Екатерина Туфан заявила, что категорически не согласна с требованием адвокатов экс-министра. По ее словам, Алексей Кузнецов, покидая Россию в 2008 году, знал о возбуждении уголовного дела по факту растрат и хищений, тем более что накануне его отъезда в министерстве финансов правительства Подмосковья прошли выемки бумажных и электронных носителей, содержащих финансовую отчетность. После этого Алексей Кузнецов и написал на имя губернатора Московской области заявление об увольнении с должности по собственному желанию.

После того, как тогдашний глава региона Борис Громов подписал заявление, Алексей Кузнецов даже не забрал из отдела кадров трудовую книжку.

Кроме того, отметила представитель подмосковного правительства, Алексей Кузнецов как носитель государственной тайны был обязан согласовать свой отъезд с компетентными органами. Но он этого не сделал, покинув страну через Белоруссию. А находясь за рубежом, бывший министр поддерживал отношения со своей родной сестрой, также проходящей по делу, в связи с чем должен был знать, что в 2009 году его вызывали в СКР на допрос. Но эту информацию экс-министр проигнорировал.

Более того, отметила представитель потерпевшей стороны, Алексей Кузнецов проживал по паспорту гражданина Ирландии под чужими именем и фамилией. При этом, будучи гражданином России, так и не встал на консульский учет в стране пребывания, а когда срок действия его заграничного паспорта истек в 2012 году, не явился туда для его продления. Таким образом, сделала вывод госпожа Туфан, Алексей Кузнецов прекрасно знал о его преследовании на родине и сделал все, чтобы его избежать. В связи с этим она просила отклонить ходатайство защитников бывшего министра правительства Московской области о снятии с подсудимого 14 эпизодов дела.

Прокурор Елена Волкова полностью поддержала госпожу Туфан, отметив, что несостоятельны и ссылки адвокатов обвиняемого на то, что в срок давности Алексею Кузнецову нужно зачитывать время если не с 2008 года, то уж точно с момента задержания во Франции в 2013 году. При этом прокурор сослалась на разъяснения Верховного суда РФ, который, касаясь аналогичных ситуаций, постановил считать задержание только с момента передачи экстрадируемого лица российской стороне. Соответственно, время, проведенное в заключении за рубежом, не должно засчитываться, резюмировала прокурор.

Адвокаты не согласились с представителем потерпевших и прокурором, заявив, что в УПК не сказано, где именно должен быть задержан фигурант дела. Поэтому в срок давности Алексею Кузнецову нужно зачитывать время с 2013 года, а, соответственно, ходатайство защиты следует удовлетворить. В итоге судья Ирина Вырышева объявила перерыв до 16 августа для вынесения решения.

Алексей Соковнин