Защита Алексея Кузнецова не нашла понимания в подмосковном правительстве

Заседание Басманного суда по делу бывшего первого вице-премьера—министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, обвиняемого в хищении из регионального бюджета 11 млрд руб., завершилось за полчаса. Суд выслушал лишь представителя потерпевшей стороны — правительства Московской области, а также прокурора, которые высказались против ходатайства защиты о снятии с Алексея Кузнецова большей части эпизодов обвинения в связи с истечением срока давности. Решение будет вынесено 16 августа.
Предыдущее заседание по делу Алексея Кузнецова было отложено до 14 августа: суд предоставил потерпевшей стороне, а также гособвинителю время для выработки собственной позиции по ходатайству защиты. Та, напомним, попросила суд снять с Алексея Кузнецова 14 эпизодов обвинения из 22 имеющихся в деле в связи с истечением по ним сроков давности. В частности, адвокаты предлагали полностью освободить Алексея Кузнецова от ответственности за отмывание похищенных средств.
И лишь в июле 2013 года, когда бывший министр правительства Московской области был задержан французской полицией по запросу России, он был поставлен в известность о том, что числился в розыске. А поскольку с момента задержания прошло уже более шести лет, большую часть обвинения, настаивали адвокаты, с их клиента необходимо снять.
Выступая в среду в Басманном суде, представитель правительства Московской области адвокат Екатерина Туфан заявила, что категорически не согласна с требованием адвокатов экс-министра. По ее словам, Алексей Кузнецов, покидая Россию в 2008 году, знал о возбуждении уголовного дела по факту растрат и хищений, тем более что накануне его отъезда в министерстве финансов правительства Подмосковья прошли выемки бумажных и электронных носителей, содержащих финансовую отчетность. После этого Алексей Кузнецов и написал на имя губернатора Московской области заявление об увольнении с должности по собственному желанию.
Кроме того, отметила представитель подмосковного правительства, Алексей Кузнецов как носитель государственной тайны был обязан согласовать свой отъезд с компетентными органами. Но он этого не сделал, покинув страну через Белоруссию. А находясь за рубежом, бывший министр поддерживал отношения со своей родной сестрой, также проходящей по делу, в связи с чем должен был знать, что в 2009 году его вызывали в СКР на допрос. Но эту информацию экс-министр проигнорировал.
Более того, отметила представитель потерпевшей стороны, Алексей Кузнецов проживал по паспорту гражданина Ирландии под чужими именем и фамилией. При этом, будучи гражданином России, так и не встал на консульский учет в стране пребывания, а когда срок действия его заграничного паспорта истек в 2012 году, не явился туда для его продления. Таким образом, сделала вывод госпожа Туфан, Алексей Кузнецов прекрасно знал о его преследовании на родине и сделал все, чтобы его избежать. В связи с этим она просила отклонить ходатайство защитников бывшего министра правительства Московской области о снятии с подсудимого 14 эпизодов дела.
Прокурор Елена Волкова полностью поддержала госпожу Туфан, отметив, что несостоятельны и ссылки адвокатов обвиняемого на то, что в срок давности Алексею Кузнецову нужно зачитывать время если не с 2008 года, то уж точно с момента задержания во Франции в 2013 году. При этом прокурор сослалась на разъяснения Верховного суда РФ, который, касаясь аналогичных ситуаций, постановил считать задержание только с момента передачи экстрадируемого лица российской стороне. Соответственно, время, проведенное в заключении за рубежом, не должно засчитываться, резюмировала прокурор.
Адвокаты не согласились с представителем потерпевших и прокурором, заявив, что в УПК не сказано, где именно должен быть задержан фигурант дела. Поэтому в срок давности Алексею Кузнецову нужно зачитывать время с 2013 года, а, соответственно, ходатайство защиты следует удовлетворить. В итоге судья Ирина Вырышева объявила перерыв до 16 августа для вынесения решения.
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