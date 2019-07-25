Алексей Кузнецов принял вину ради свободы

Бывший первый вице-премьер—министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, процесс над которым начнется 6 августа в Басманном райсуде Москвы, согласился со всеми предъявленными СКР обвинениями в махинациях на 13 млрд руб. Это гарантирует ему особый порядок рассмотрения уголовного дела и минимальный срок. Учитывая уже отбытые во французской тюрьме в ожидании экстрадиции и российском СИЗО четыре с лишним года, в худшем случае обвиняемому Кузнецову предстоит провести в колонии около 2,5 года. Но возможен и вариант, когда на свободу бывший чиновник сможет выйти уже через три месяца после вынесения приговора.

56-летний экс-министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов обвиняется СКР в совершении десяти преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), девяти по ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств) и трех преступлений по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), совершенных в период с 2005 по 2008 год. По версии СКР, господин Кузнецов входил в состав организованной преступной группы совместно с другими должностными лицами правительства Московской области и коммерсантами. За это время он похитил у предприятий ЖКХ права требования задолженности к муниципальным образованиям, а также денежные средства областных организаций на общую сумму свыше 11 млрд руб., а кроме того, совершил растрату еще 2 млрд руб.

Расследование уголовного дела бывшего чиновника СКР завершил в начале 2019 года, и тогда Алексей Кузнецов своей вины не признал. После этого он вместе со своими адвокатами начал знакомиться с материалами дела. В ходе этой процедуры позиция обвиняемого резко поменялась: он согласился со всеми предъявленными следователем обвинениями. Совершенно очевидно, что такому повороту предшествовал детальный анализ всех возможных вариантов предстоящего судебного процесса. В результате был выбран гарантирующий даже при худшем развитии событий Алексею Кузнецову относительно мягкое наказание.

Как уже рассказывал “Ъ”, находившийся в международном розыске с 2010 года Алексей Кузнецов был задержан во Франции в июле 2013 года. В ожидании экстрадиции он провел в местной тюрьме почти четыре года, которые пойдут в зачет отбытого срока в случае признания подсудимого виновным Басманным райсудом. Еще семь месяцев господин Кузнецов находился в российском СИЗО, после того как 3 января 2019 года власти Франции экстрадировали его на родину. Таким образом, в общей сложности за решеткой Алексей Кузнецов пробыл уже 4 года и 3 месяца. Сейчас ему грозит наказание в виде 10 лет лишения свободы. А учитывая, что при особом порядке рассмотрения дела обвиняемому не могут дать более 2/3 от максимального срока, то расклад получается следующий. Если суд отправит подсудимого Кузнецова в колонию общего режима, то там ему предстоит провести всего около трех месяцев. В худшем же случае — колония строгого режима — все обернется для экс-чиновника максимум 2,5 года. Учитывая, что его бывший заместитель Валерий Носов фактически за те же преступления получил почти 15 лет, перспективы Алексея Кузнецова выглядят далеко не удручающими. Его адвокат вчера от каких-либо комментариев воздержался.

Напомним также, что в январе прошлого года все тот же Басманный райсуд заочно приговорил к 11 годам колонии еще одного фигуранта этого дела — Жанну Булах (Буллок), бывшую жену Алексея Кузнецова, которая имеет гражданство США и там же проживает.

Отметим также, что в рамках расследования этого уголовного дела у Алексея Кузнецова в России были арестованы восемь земельных участков, две квартиры и машины. За счет них, очевидно, будет частично компенсирован многомиллиардный ущерб по делу. При этом следует отметить, что в Россию господина Кузнецова доставили с просроченными документами и буквально без гроша в кармане. По данным источников “Ъ”, у него не оказалось средств даже на предметы личной гигиены.

Кроме того, в 2017 году Национальная финансовая прокуратура Франции по ходатайству российской Генпрокуратуры арестовала принадлежащие Алексею Кузнецову и Жанне Булах два отеля в Куршевеле, виллу в Сен-Тропе, а также квартиру с мебелью и предметами искусства в Париже. Эта недвижимость оценивается как минимум в €120 млн, но обратить на нее взыскание будет сложно.

В июле 2017 года по решению Арбитражного суда Москвы введена процедура реализации имущества осужденного Валерия Носова. С молотка пошли несколько квартир с машиноместами в престижном районе Москвы, земельный участок в Наро-Фоминском районе Подмосковья, а также картины и книги. Попытки господина Носова доказать, что две квартиры попали в конкурсную массу и выставлены на продажу незаконно, поскольку принадлежат его бывшей супруге, которая с двумя детьми фактически «выставлена на улицу», успехом пока не увенчались.

Олег Рубникович