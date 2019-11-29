Коммунисты объяснили отмену круглого стола с Навальным в Мосгордуме

В Мосгордуме сегодня, 29 ноября, должен был состояться круглый стол фракции КПРФ, посвященный преследованию оппозиции, на который пригласили Алексея Навального и сотрудников его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Накануне мероприятия глава фракции КПРФ Николай Зубрилин отменил заявку. В итоге обсуждение прошло в кабинете депутата Елены Шуваловой, которая была инициатором круглого стола.

Заместитель руководителя фракции КПРФ в Мосгордуме Леонид Зюганов в разговоре с “Ъ” заявил, что коммунисты узнали о полном составе участников мероприятия только накануне. «Вся фракция должна знать заранее о проводимых от ее имени мероприятиях. Потому что она вся несет ответственность за заявления на круглом столе, его резолюцию»,— заявил господин Зюганов. Именно по этой причине, по словам депутата, фракция и отменила круглый стол госпожи Шуваловой. Но она смогла провести короткое совещание в своем кабинете.

Леонид Зюганов также заявил “Ъ”, что в ближайшее время фракция КПРФ планирует провести широкий круглый стол, посвященный политическим репрессиям с участием всех политических сил. Депутат заявил, что на него планируется пригласить экс-кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина. «Возможно, не исключаю»,— ответил господин Зюганов на вопрос “Ъ” о том, планируется ли пригласить на это мероприятие Алексея Навального.

Ранее юрист ФБК Любовь Соболь сообщила “Ъ” о решении службы безопасности Мосгордумы не пускать ее в здание столичного парламента на рабочую встречу с депутатом Шуваловой. Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников объяснил это тем, что СМИ, от которого она аккредитовалась, лишено аккредитации в столичный парламент. Любовь Соболь назвала объяснение господина Шапошникова «бредом» и заявила, что она приходила не как СМИ, а как гость по разовому пропуску.

О том, как КПРФ отменила круглый стол в парламенте, читайте в публикации “Ъ” «Мосгордума не приняла Алексея Навального».

Андрей Винокуров