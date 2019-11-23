Шапошников объяснил причину отказа пускать Соболь в Мосгордуму

Юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь было отказано в допуске на территорию Мосгордумы в четверг, 21 ноября, так как СМИ, от которого она аккредитовалась, лишено аккредитации в столичный парламент. Об этом сообщил “Ъ” в субботу, 23 ноября, в кулуарах съезда партии «Единая Россия» спикер Мосгордумы Алексей Шапошников. Госпожа Соболь заявила, что проходила по разовому пропуску как гость.

Напомним, 21 ноября Любовь Соболь сообщила “Ъ” о решении службы безопасности Мосгордумы не пускать ее в здание столичного парламента на рабочую встречу с депутатом от КПРФ Еленой Шуваловой. Госпожа Соболь тогда предположила, что находится в черном списке, так как обоснований, почему ей отказано в проходе, ей не предоставили. Сотрудники службы безопасности тогда аргументировали отказ отсутствием заявки на ее пропуск.

«Это связано с тем, что средство массовой информации, от которого она посещала думу, было лишено аккредитации, и поэтому она не была пропущена на территорию Московской городской думы»,— заявил Алексей Шапошников.

Уточнить СМИ, от которого была аккредитована Любовь Соболь, господин Шапошников не смог. «Этим занимается аппарат, я узнал, прочитав в социальных сетях, об этом случае, и аппарат мне об этом доложил»,— сказал он.

По его словам, депутату Елене Шуваловой было предложено провести встречу в приемной Мосгордумы, «где нет пропускного режима, где созданы все условия для работы и общения с избирателями и с кем угодно», но она не согласилась.

В пресс-центре Мосгордумы не предоставили оперативно ответ, от какого СМИ аккредитовалась Любовь Соболь и на каком основании оно лишено аккредитации.

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Любовь Соболь назвала объяснение господина Шапошникова «бредом» и заявила, что она приходила не как СМИ, а как гость по разовому пропуску, который выписала ей Елена Шувалова. «Ровно такая же система и в Государственной думе, и в Московской городской думе. То есть депутат подает заявку на проход, и человек может к нему пройти по разовому пропуску,— сказала “Ъ” Любовь Соболь.— Соответственно, депутат внес на меня заявку, но в системе почему-то моей заявки не оказалось».

Ранее, 13 ноября, столичный депутат от «Единой России» и герой одного из расследований ФБК Кирилл Щитов читал лекцию в Мосгордуме в рамках «Школы молодого политика». На мероприятие также пришли Любовь Соболь и депутат от КПРФ Елена Шувалова (подержанная на выборах в МГД «Умным голосованием»). Любовь Соболь задавала острые вопросы господину Щитову, из-за чего между ними произошла перепалка. Позднее оба политика выложили в соцсетях видео и свои версии происходящего.

На следующий день после инцидента Елена Шувалова опубликовала в Facebook пост, в котором заявила об ужесточении правил прохода в Мосгордуму. «С сегодняшнего дня депутатам запретили тех, кто идет вместе с ними, проводить в здание Московской городской думы без оформления пропусков. То есть тот, с кем депутат, как правило, по важной причине, пришел в Мосгордуму, должен стоять и ждать на улице, пока оформят пропуск. Случилось это на следующий день после того, как у меня в Мосгордуме была симпатичная хрупкая безобидная женщина-мать Любовь Соболь, которая посмела публично задать вопрос Кириллу Щитову — как ему удалось приобрести огромную квартиру в престижном районе Москвы наряду с элитной иномаркой»,— написала тогда госпожа Шувалова.

Елена Рожкова