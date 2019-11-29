Мосгордума не приняла Алексея Навального

В Мосгордуме в пятницу разгорелся скандал вокруг отмены мероприятия, посвященного преследованию оппозиции. Инициатором проведения круглого стола «Экспроприация без приговора. Изощренные методы борьбы с неугодными» выступила депутат от фракции КПРФ Елена Шувалова. Однако накануне стало известно, что мероприятие отменено по решению главы фракции Николая Зубрилина. Во фракции КПРФ “Ъ” объясняют это тем, что госпожа Шувалова не согласовала с коллегами участие в нем Алексея Навального и других сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

В Мосгордуме в пятницу должен был пройти круглый стол, посвященный преследованию оппозиции. Мероприятие «Экспроприация без приговора. Изощренные методы борьбы с неугодными» организовала член фракции коммунистов Елена Шувалова. Участвовать в нем, среди прочих, должны были оппозиционеры Алексей Навальный и Любовь Соболь.

Информация о проведении круглого стола появилась в разделе анонсов на сайте Мосгордумы еще на прошлой неделе. Однако вчера лидер фракции КПРФ Николай Зубрилин отозвал заявку, написав соответствующее заявление на имя председателя Мосгордумы. Сейчас на сайте Мосгордумы опубликована информация, что мероприятие отменяется.

Елена Шувалова заявила, что об отмене заявки ей стало известно только в пятницу утром, и ряд приглашенных все равно пришли в Мосгордуму. Охрана отказалась их пускать.

В итоге госпожа Шувалова провела Алексея Навального, Любовь Соболь и еще несколько участников круглого стола в свой кабинет, где и прошло обсуждение заявленной проблемы. Елена Шувалова также заявила о попытках провокаций внутри Мосгордумы. По ее словам, дверь в ее кабинет была сломана.

Заместитель руководителя фракции КПРФ Леонид Зюганов в разговоре с “Ъ” заявил, что заявка на круглый стол была отозвана, поскольку госпожа Шувалова не согласовала формат мероприятия с коллегами. Господин Зюганов утверждает, что он узнал о полном списке приглашенных только вечером в четверг.

«Никто не запрещает человеку проводить свой круглый стол — тогда он несет ответственность сам за себя. Но круглый стол от имени фракции подразумевает, что за него несут ответственность все члены фракции, особенно если в нем участвуют сторонние политические силы»,— пояснил коммунист.

Он отметил, что ранее сам проводил мероприятия с участием «Яблока» и «Справедливой России», и каждый раз его спрашивали о том, кто конкретно будет, какие политические заявления будет сделаны: «А мы в районе шести вечера вчера увидели список, где все ФБК присутствует». Господин Зюганов не исключил, что мероприятие с участие Алексея Навального вполне могло состояться, однако к нему надо было готовиться заранее, в нем должны были принять участие все члены фракции.

Для КПРФ тема политических репрессий очень важна, и московские партийцы планируют в ближайшем будущем провести круглый стол, посвященный этой теме, добавил он. «Но обсуждать это только лишь с Алексеем Навальным, наверное, неправильно»,— утверждает Леонид Зюганов. На будущее мероприятие политик планирует пригласить экс-кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина. На вопрос “Ъ”, собираются ли коммунисты позвать на него Алексея Навального, парламентарий не дал однозначного ответа: «Возможно, мы не исключаем».

Елена Шувалова, в свою очередь, заверила, что не могла организовать круглый стол от своего имени, так как согласно регламенту заявка на подобные мероприятия может подаваться либо от фракции, либо от комиссии Мосгордумы.

Такой порядок, по словам депутата, был установлен два года назад. Именно по этой причине проведение и отмена мероприятия оказалась в руках господина Зубрилина. Елена Шувалова также заявила, что лишь сегодня познакомилась с Алексеем Навальным, заметив, что ряд ее коллег приняли поддержку господина Навального на выборах, но впоследствии отказались от контакта с ним.

Напомним, в ходе выборов в Мосгордуму Алексей Навальный и сотрудники Фонда борьбы с коррупцией организовали проект «Умное голосование», в рамках которого призывали голосовать против представителей «Единой России» в пользу альтернативных кандидатов. В Московский парламент прошло 13 представителей КПРФ из 45.

Это не первый раз, когда приглашенные Еленой Шуваловой посетители Мосгордумы не могут пройти в здание столичного парламента. Так, 21 ноября юрист ФБК Любовь Соболь не смогла пройти в здание Мосгордумы по пропуску, который на нее выписала госпожа Шувалова. Любовь Соболь тогда предположила, что находится в черном списке, так как обоснований, почему ей отказано в проходе, ей не предоставили. Сотрудники службы безопасности аргументировали отказ отсутствием заявки на ее пропуск. Позднее спикер Мосгордумы Алексей Шапошников пояснил “Ъ”, что госпожа Соболь пыталась попасть в здание Мосгордумы как представитель СМИ, которое было лишено аккредитации. В пресс-службе Думы уточнили, что речь об интернет-издании «Медиазона». Оно на год лишено аккредитации в Мосгордуму из-за инцидента 13 ноября. Тогда, по данным пресс-службы Мосгордумы, Любовь Соболь аккредитовалась от «Медиазоны» для проведения интервью с Еленой Шуваловой. Ее запрос был подтвержден, однако, воспользовавшись положением, госпожа Соболь в сопровождении госпожи Шуваловой пришла на мероприятие депутата от «Единой России» и героя одного из расследований ФБК Кирилла Щитова «Школа молодого политика». Там Любовь Соболь задавала вопросы господину Щитову, из-за чего между ними произошла перепалка. Позднее оба политика выложили в соцсетях видео и свои версии произошедшего.

В начале недели стало известно и еще об одном конфликте внутри фракции КПРФ. Депутат Мосгордумы Дмитрий Локтев 25 ноября после обсуждения поправок к бюджету Москвы на 2020–2022 годы на комиссии по экономической и социальной политике выложил на своей странице в Facebook внутренний партийный документ — постановление бюро московского горкома КПРФ. В документе секретарь горкома Валерий Рашкин рекомендует депутатам фракции голосовать за принятие бюджета в третьем чтении, а при наличии индивидуальных позиций — воздержаться от голосования по согласованию с бюро. Господин Рашкин мотивировал это тем, что отношения городских властей и КПРФ улучшились после увеличения численности фракции до 13 человек. Дмитрий Локтев назвал документ «мерзким сговором», однако позднее запись удалил. В итоге против принятия бюджета в окончательном чтении проголосовали пятеро коммунистов: Елена Янчук, Олег Шереметьев, Елена Шувалова, Екатерина Енгалычева и Евгений Ступин. Сам Дмитрий Локтев отказался голосовать, объяснив это соблюдением партийной дисциплины. Пресс-секретарь фракции КПРФ в Мосгордуме Никита Попов сообщил “Ъ”, что решение в отношении нарушивших партийную дисциплину депутатов будет приниматься фракцией совместно с руководством московского отделения партии.

Андрей Винокуров, Елена Рожкова