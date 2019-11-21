Соболь допустила, что ее включили в черный список Мосгордумы

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь сообщила “Ъ” о решении службы безопасности Мосгордумы не пускать ее в здание столичного парламента. Она пояснила, что сегодня у нее должна была состояться рабочая встреча с депутатом Мосгордумы от КПРФ Еленой Шуваловой. Госпожа Шувалова подала заявки на пропуск для госпожи Соболь и сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова.

«Мне сказали, что заявки нет. Елена Шувалова прошла разбираться со службой безопасности Мосгордумы и начальник службы сказал ей: "Соболь мы пропускать не будем". На словах — да, я нахожусь в черном списке, и, возможно, это действует только сегодня, а возможно, бессрочно. Но никаких аргументов мне не привели. Это незаконно»,— подчеркнула госпожа Соболь.

При этом Любовь Соболь отметила, что другим представителям оппозиции — сотруднику ФБК Николаю Ляскину, муниципальному депутату Константину Янкаускасу и экономисту Владиславу Жуковскому, которые пришли сегодня в Мосгордуму на круглый стол, пропуска выдали.

Ранее, 13 ноября, столичный депутат от «Единой России» и герой одного из расследований ФБК Кирилл Щитов читал лекцию в Мосгордуме в рамках «Школы молодого политика». На мероприятие также пришли Любовь Соболь и депутат от КПРФ Елена Шувалова (подержанная на выборах в МГД «Умным голосованием»). Любовь Соболь задавала острые вопросы господину Щитову, из-за чего между ними произошла перепалка. Позднее оба политика выложили в соцсетях видео и свои версии происходящего.

На следующий день после инцидента Елена Шувалова опубликовала в Facebook пост, в котором заявила об ужесточении правил прохода в Мосгордуму. «С сегодняшнего дня депутатам запретили тех, кто идет вместе с ними, проводить в здание Московской городской думы без оформления пропусков. То есть тот, с кем депутат, как правило, по важной причине, пришел в Мосгордуму, должен стоять и ждать на улице, пока оформят пропуск. Случилось это на следующий день после того, как у меня в Мосгордуме была симпатичная хрупкая безобидная женщина-мать Любовь Соболь, которая посмела публично задать вопрос Кириллу Щитову — как ему удалось приобрести огромную квартиру в престижном районе Москвы наряду с элитной иномаркой»,— написала тогда госпожа Шувалова.

"Ъ" направил в пресс-центр Мосгордумы запрос о существовании черного списка и внесении в него Любови Соболь. На момент публикации ответ из Мосгордумы не поступил.

Владимир Хейфец, Елена Рожкова