Скандальный проект бюджета Екатеринбурга на 2020 год вынесли на заседание гордумы

Комиссия думы Екатеринбурга по бюджету одобрила корректировки в бюджет 2019 года. Ранее депутаты не хотели принимать пакет поправок в бюджет текущего года из-за недофинансирования отдаленных территорий. Однако сегодня вопрос был принят без обсуждения единогласно.

Помимо этого, члены комиссии одобрили проект городского бюджета на 2020 год. Напомним, ранее большинство профильных комиссий раскритиковали документ и отказались пропускать его на заседание думы.

Во время обсуждения смет районов на 2020 год депутат Владимир Крицкий поинтересовался, хватает ли выделенных средств районным администрациям. «Вы потом плакаться будете, что у вас разруха и бурьян растет, что денег не хватает»,— предупредил он. Главы районов заверили, что их устраивают объемы выделенных средств. Депутаты решили рассмотреть вопрос на думе.

В первом чтении бюджет Екатеринбурга на 2020 год будет рассмотрен на заседании думы 3 декабря. Утвердить бюджет планируется 17 декабря.

О том, как дума Екатеринбурга в конфликте с мэрией получила поддержку со стороны аппарата полномочного представителя президента в УрФО — в материале «Полпредство подключилось к бюджетному процессу»

Анастасия Реутова