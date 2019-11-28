Полпредство подключилось к бюджетному процессу

Дума Екатеринбурга в конфликте с мэрией получила поддержку со стороны аппарата полномочного представителя президента в УрФО. Главный федеральный инспектор по Свердловской области Михаил Каган на заседании комиссии гордумы по местному самоуправлению подключился к обсуждению судьбы кинотеатра «Салют» и бюджета Екатеринбурга на 2020 год. Он раскритиковал позицию мэрии и пообещал ей проверку правоохранительных органов. По мнению экспертов, вмешательство полпредства в конфликт между думой и горадминистрацией — попытка продемонстрировать свою работоспособность.



Неожиданное выступление главного федерального инспектора по Свердловской области Михаила Кагана состоялось во время рассмотрения комиссией гордумы по местному самоуправлению вопроса о судьбе муниципального кинотеатра «Салют». Напомним, мэрия предложила ликвидировать МУП «Салют», передать часть помещений в пользование дворцу детского творчества, а в оставшихся залах показывать детское кино.

Как пояснила начальник городского департамента по управлению муниципальным имуществом Майя Строшкова, решение о ликвидации было принято из-за падения популярности «Салюта» и его убыточной деятельности с 2017 года. По ее словам, наполняемость залов составляет около 9% за сеанс, а ежегодный отток зрителей — 20%. Финансировать исключительно кинопрокат из бюджета нельзя, это нерентабельно»,—подчеркнула она. Сейчас убытки «Салюта» составляют 3 млн руб. в год.

Господин Каган обвинил администрацию в «неэффективном управлении брендом». «Культура по определению не всегда может быть рентабельной. В нее надо вкладывать государственные деньги. Неужели вы хотите войти в историю как те, кто закопали кинотеатр в небытие? Я считаю, что перепрофилировать данное заведение нельзя. В него надо вложить деньги. При правильном грамотном управлении оно станет рентабельным»,— уверен главный федеральный инспектор. Он призвал мыслить стратегически. «Мы попадаем в федеральную повестку по разным негативным пунктам, причем объективно»,— добавил Михаил Каган, припомнив проблему с отменой в Екатеринбурге автобусного маршрута №24 (соединял микрорайоны Сортировку и Вторчермет).

Затем главный федеральный инспектор уделил внимание конфликту между думой и мэрией из-за бюджета на 2020 год. Напомним, депутаты отказались принимать проект, предложенный городской администрацией, в частности из-за того, что в нем не предусмотрены средства на расселение ветхого жилья и на развитие отдаленных территорий. «Мы заслушали невнятный, нечеткий, непонятный бюджет. Депутаты абсолютно правы: плавающие расплывчатые формулировки. Я хочу напомнить, коллеги, что это государственные деньги, и они находятся на контроле администрации президента, которую мы представляем. Непонятно, куда эти средства используются. Правоохранительные органы займутся этой тематикой»,— пригрозил Михаил Каган.

Еще один острый вопрос касался финансирования СМИ, которые выпускает администрация. Выяснилось, что на первый выпуск газеты «Вестника пенсионера Екатеринбурга», которая получила много критики из-за названия и наполнения, было потрачено 2,6 млн руб. Депутаты напомнили, что летом дума и мэрия единогласно отказались от этих трат. Однако, по словам начальника департамента информационной политики мэрии Алексея Редина, газету напечатали в рамках муниципального задания — «ветеранской подписки, которая ежегодно осуществляется и реализуется администрацией в интересах жителей почетного возраста». На вопрос, кто поручил напечатать газету, господин Редин ответил: «Подписи нет».

«Как можно голосовать за принятие бюджета на 2020 год, когда даже на примитивные вопросы мы не можем получить ответ?» — спросил депутат Владимир Стругов. Алексей Редин посоветовал «оставить оценки при себе». Тогда Михаил Каган вступился за думу, заявив, что «администрация компенсирует некомпетентность хамством в отношении депутатов»: «Вам никто не позволит тратить деньги бесконтрольно. Депутаты правильно ставят вопросы, вы обязаны отвечать на них».

Оба острых вопроса будут рассмотрены думой на заседании 3 декабря. Депутаты выразили надежду, что мэрия подготовит ответы на «интересующие их вопросы».

Одной из причин вмешательства полпредства в конфликт между мэрией и думой — попытка усиления своей власти, считает политолог Александр Белоусов. «Конфликт предполагает вмешательство областных властей. Поскольку они не вмешиваются, полпредство видит возможность для собственного усиления. Если власть где-то может усилиться, то она это делает»,— пояснил он.

По мнению политолога, удивление вызывает вмешательство господина Кагана в судьбу кинотеатра «Салют». «Когда инспектор начал давать конкретные рекомендации по конкретным проектам, он уже начал выполнять несвойственные ему функции, причем в публичной плоскости»,— пояснил господин Белоусов. По его словам, федеральные инспекторы обычно занимаются работой в закрытом, непубличном режиме. Кроме того, политолог не исключает, что вмешательство полпредства — демонстрация работы, частью которой является наблюдение за подобными конфликтами. «Это случай хорошей большой политики, когда федеральный центр в лице полпредства перешагивает областной уровень и выходит на прямую коммуникацию с муниципалитетом. Не исключено, что полпредство делает попытку подменить собой и начинать выполнять функции региональной власти»,— добавил Александр Белоусов.

Напомним, когда в декабре 2011 года губернатор Свердловской области Александр Мишарин попал в ДТП и получил тяжелые травмы, ручное управление региона на себя взял уральский полпред Евгений Куйвашев. Через полгода он сменил господина Мишарина на посту главы области.

Между тем в четверг встречу с депутатами думы Екатеринбурга должен провести вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько. Предполагается, что он будет их убеждать принять бюджет до конца года.

Анастасия Реутова