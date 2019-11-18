Депутаты Госдумы предложили снять запреты на рекламу вина

Несколько депутатов Госдумы от «Единой России» направили предложения к законопроекту о виноградарстве и виноделии председателю комитета Госдумы по экономической политике. Они предлагают снять ограничения на рекламу вина из российского винограда и обязать розничные магазины размещать такую продукцию на лучших местах, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на письмо.

Один из авторов, депутат Виктор Водолацкий объяснил изданию, что о российском вине нужно говорить, но закон о рекламе ограничивает в этом производителей. Им важен доступ к печатным изданиям, сказал газете президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович.

Также авторы просят, чтобы российское вино размещалось на отдельных стеллажах и на лучших местах в магазинах. Они предлагают маркировать продукцию надписью «Сделано из российского винограда», а всю остальную продукцию запретить называть российской.

В интервью газете «Известия» председатель Союза виноградарей и виноделов России и гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев рассказал, что новый законопроект предполагает запрет импорт балка — дешевого виноматериала. По его словам, эта инициатива еще будет обсуждаться.

Законопроект о виноделии в Госдуме отклонили в третьем чтении 10 октября. Новую версию документа внесли 16 октября. Его поддержал Минфин.