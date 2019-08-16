Крыму прививают российское

После неоднократных запретов Россельхознадзора на импорт европейского посадочного материала, необходимого российским виноделам, государство может выделить 1,5 млрд руб. на производство собственных саженцев. Такой проект разрабатывает институт виноградарства и виноделия «Магарач». Но участники отрасли опасаются, что планируемого объема производства не хватит для удовлетворения потребностей рынка.

Всероссийский научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия «Магарач» разработал проект по созданию в Крыму научно-технологического центра селекции, питомниководства винограда и виноделия. Как рассказал “Ъ” директор института Владимир Лиховской, центр займется ежегодным производством более 2 млн привитых саженцев для закладки производственных виноградников. По его словам, 1 августа материалы обоснования инвестпроекта получили положительное заключение Главгосэкспертизы. Сейчас Минобрнауки готовится подать его на согласование в Минэкономики. Для реализации всего проекта потребуется 1,5 млрд руб., уточнил господин Лиховской. Завершение строительства центра планируется на 2022 год.

В Главгосэкспертизе и Минобрнауки на запросы “Ъ” оперативно не ответили. В Минэкономики пояснили, что проект пока не поступал в министерство, воздержавшись от подробных комментариев.

Кроме этого, проект предполагает производство 50 тыс. безвирусных саженцев первой репродукции. Они используются для закладки небольших посадок виноградников в питомниках, из которых впоследствии получаются готовые саженцы для производства винограда, поясняет президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович. Готовые саженцы сейчас выращивают только несколько российских компаний, в том числе «Фанагория», «Кубань-вино» и Alma Valley, уточняет он. Сейчас эти компании вынуждены импортировать саженцы первой репродукции, и заявленный институтом объем их производства сможет удовлетворить до 60% потребностей этих компаний, отмечает эксперт.

По словам гендиректора «Фанагории» Петра Романишина, в России сейчас нет системы производства оздоровленного посадочного материала. Из него питомники смогут делать сертифицированные саженцы большим тиражом, отмечает он. Благодаря их использованию срок жизни виноградников сможет достигать 40 лет, а не 15 лет с обычными саженцами, добавляет он.

Президент ГК «Абрау-Дюрсо» Павел Титов сомневается, что проект удовлетворит потребности всего российского винодельческого рынка. По его оценке, 2 млн саженцев — это около 500 га новой высадки в год, а только в «Абрау-Дюрсо» засаживается от 350 до 450 га в год. Как ранее отмечал Павел Титов, Россельхознадзор регулярно блокирует импорт саженцев различных зарубежных питомников. Так, в октябре 2018 года ведомство запретило ввоз посадочного материала из двух французских хозяйств. Причина ограничений — возбудитель бактериального увядания винограда. Из-за дефицита саженцев «Абрау-Дюрсо» сможет высадить их в 2019 году только на 262 га, а не на 350 га, как планировалось ранее.

Мария Котова