Госдума отклонила законопроект о развитии виноделия

Государственная дума в третьем чтении отклонила законопроект о развитии виноградарства и виноделия, внесенный группой депутатов от «Единой России». Принято решение о разработке нового законопроекта, который рассчитан на поддержку и защиту отечественных производителей вина. Он будет принят до конца года, сообщает пресс-служба Госдумы.

По словам спикера Вячеслава Володина, необходимо привлечь представителей бизнеса из разных регионов, ученых и экспертов. «Давайте пригласим науку, пригласим руководителей предприятий и в конце концов все точки расставим»,— предложил Вячеслав Володин. В рабочую группу по подготовке нового документа войдут представители всех фракций, возглавить рабочую группу предложили первому заместителю председателя комитета по образованию и науке Геннадию Онищенко. Господин Володин поручил комитету по аграрным вопросам и комитету по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству провести 16 октября встречу с представителями регионов, экспертного сообщества и бизнеса для обсуждения законопроекта.

Напомним, после принятия проекта закона о виноделии в первом чтении в конце 2018 года Общественная палата России (ОП) обратилась к руководству Госдумы с просьбой приостановить рассмотрение документа, поскольку он не прошел общественную экспертизу. Также в ОП отмечали, что существующая редакция законопроекта нуждается в доработке.