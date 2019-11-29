Чечня лидирует по освоению бюджета на нацпроекты

По состоянию на 8 ноября только в 11 регионах России более чем на две трети были освоены бюджетные средства, выделенные на реализацию национальных проектов. 33 региона потратили на нацпроекты менее 50% полученных денег, сообщает РБК со ссылкой на данные системы «Электронный бюджет».

Лидерами по исполнению бюджетов на нацпроекты стали:

Чечня (освоила 77,4%, ее расходы составили 12,8 млрд руб.),

Адыгея (75,5%, 2,9 млрд руб.),

Татарстан (72,8%, 18,4 млрд руб.),

Москва (72,2%, 85,5 млрд руб.),

Пензенская область (71,2%, 5,6 млрд руб.).

Более чем наполовину выделенные на нацпроекты деньги потратили 52 региона, в том числе Санкт-Петербург (63,4%). Хуже всего исполняют расходы на нацпроекты:

Магаданская область (14,9%),

Еврейская автономная область (23,6%),

Дагестан (25,9%),

Тверская область (26%),

Карелия (27%).

Лучше всего субъектами РФ осваиваются средства на нацпроекты «Культура» (86,6%), «Демография» (85,2%), «Образование» (81,2%), «Наука» (76%) и «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (74,8%). Хуже всего исполняют бюджеты на нацпроекты «Международная кооперация и экспорт» (45,6%), «Производительность труда и поддержка занятости» (44,3%), «Экология» (37,3%) и «Цифровая экономика» (24,1%).

Президент России Владимир Путин говорил, что к середине ноября средства на реализацию нацпроектов были освоены на 64% от годовых значений. По данным Федерального казначейства, на нацпроекты было потрачено 731,3 млрд руб., по данным Минфина — 760 млрд руб.

Ранее Генпрокуратура выявила 2,5 тыс. нарушений при реализации нацпроектов — в части предоставления мер господдержки, строительства социальной инфраструктуры и проведения конкурсных процедур при закупках. Для предотвращения злоупотреблений на торгах генпрокурор Юрий Чайка предложил ускорить принятие законопроекта о создании реестра «компаний-коррупционеров».

Подробности — в материале “Ъ” «Нацпроектам предъявлены обвинения».