Чечня лидирует по освоению бюджета на нацпроекты

По состоянию на 8 ноября только в 11 регионах России более чем на две трети были освоены бюджетные средства, выделенные на реализацию национальных проектов. 33 региона потратили на нацпроекты менее 50% полученных денег, сообщает РБК со ссылкой на данные системы «Электронный бюджет».
Лидерами по исполнению бюджетов на нацпроекты стали:
Более чем наполовину выделенные на нацпроекты деньги потратили 52 региона, в том числе Санкт-Петербург (63,4%). Хуже всего исполняют расходы на нацпроекты:
Лучше всего субъектами РФ осваиваются средства на нацпроекты «Культура» (86,6%), «Демография» (85,2%), «Образование» (81,2%), «Наука» (76%) и «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (74,8%). Хуже всего исполняют бюджеты на нацпроекты «Международная кооперация и экспорт» (45,6%), «Производительность труда и поддержка занятости» (44,3%), «Экология» (37,3%) и «Цифровая экономика» (24,1%).
Президент России Владимир Путин говорил, что к середине ноября средства на реализацию нацпроектов были освоены на 64% от годовых значений. По данным Федерального казначейства, на нацпроекты было потрачено 731,3 млрд руб., по данным Минфина — 760 млрд руб.
Ранее Генпрокуратура выявила 2,5 тыс. нарушений при реализации нацпроектов — в части предоставления мер господдержки, строительства социальной инфраструктуры и проведения конкурсных процедур при закупках. Для предотвращения злоупотреблений на торгах генпрокурор Юрий Чайка предложил ускорить принятие законопроекта о создании реестра «компаний-коррупционеров».
Подробности — в материале “Ъ” «Нацпроектам предъявлены обвинения».
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