Снос московского киноцентра «Соловей» запланирован на начало декабря

К сносу здания киноцентра «Соловей» в Москве планируется приступить в начале декабря, заявил «РИА Недвижимость» представитель собственника здания АО «Киноцентр». Последний сеанс в кинотеатре состоится 1 декабря в 20:20.

Здание киноцентра планируется снести полностью. «Вся разрешительная документация получена. Старт демонтажных работ запланирован на начало декабря»,— рассказал представитель АО «Киноцентр».

В столице проходили митинги против сноса киноцентра. К мэру Москвы с просьбой не сносить кинотеатр обращались режиссер Никита Михалков и министр культуры Владимир Мединский. Владелец АО «Киноцентр» Вадим Меркин объяснил снос здания требованиями пожарной безопасности.

Подробности — в публикации “Ъ” «Собственник "Соловья" "явился с повинной"».

Кому будет выгодно приобретение киноцентра, читайте в материале “Ъ FM” «"Соловей" делает ставку на выкуп».