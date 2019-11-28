Собственник «Соловья» «явился с повинной»

Собственник здания, где расположен киноцентр «Соловей», Вадим Меркин, который до сегодняшнего дня не выходил на связь с прессой и общественностью, прислал письмо главреду радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову. В нем господин Меркин признается, что решил «явиться с повинной» из-за ажиотажа вокруг строительства нового здания на месте киноцентра. Вадим Меркин пообещал сохранить функции кинотеатра и формат «длинных» показов в новом здании. По его словам, в старом помещении кинотеатр сохранить нельзя из-за пожарной безопасности. Собственник также предложил депутату Мосгордумы Сергею Митрохину возглавить контроль за сохранением репертуара и ценовой политики кинотеатра. Господин Митрохин в ответ предложил приостановить снос и выйти на очный диалог.



«Я тот самый человек, которого в последнее время ищут активнее, чем какого-нибудь преступника,— написал господин Меркин в обращении к главреду радиостанции "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову.— Считайте, что я решил "явиться с повинной": именно мне с 2007 года принадлежит здание, в котором расположен киноцентр "Соловей", а также земля под ним».

По словам господина Меркина, он давно планировал снести здание и построить новое, поскольку строение не представляет архитектурной ценности и не подходит с точки зрения безопасности для проведения кинопоказов и других массовых мероприятий.

Однако ажиотаж вокруг сноса здания заставил его принять решение о сохранении функции кинотеатра и формата «длинных» показов в новом здании.

Вадим Меркин пишет, что детская киношкола, которая располагается в старом здании, на время строительства нового переедет в арендованное помещение, которое он просит у городских властей и в случае необходимости готов возместить расходы за аренду.

В новом здании, по словам господина Меркина, под кинозалы будет отведено около 3500 кв. м, при этом несколько залов будет предназначено для детского и подросткового кино. Сейчас площадь кинозалов «Соловья» составляет 1500 кв. м.

27 ноября РБК сообщил, что АО «Киноцентр» показало проект будущего 21-этажного здания. Так, в новом здании планируется разместить пять кинозалов и реабилитационный центр с бассейном. Позднее в пресс-службе Москомархитектуры сообщили агентству «РИА Новости», что архитектурная концепция нового здания устарела и требует обновления, так как решения были предложены в 2017 году. В беседе с РБК представитель ведомства уточнил, что Москомархитектура планирует возобновить переговоры с девелопером о пересмотре концепции проекта.

В своем письме собственник киноцентра обращается к депутату Мосгордумы Сергею Митрохину, который активно выступает против сноса здания. «60 погибших, из них 37 детей — результат пожара в "Зимней вишне"… Нельзя, абсолютно невозможно дальше эксплуатировать здание, в котором сегодня расположен киноцентр! Противопожарная безопасность на нуле, при этом в большинстве залов один проход и ряды кресел вплотную примыкают к стене зала,— пишет господин Меркин.— Вы вынуждаете меня оправдываться на импровизированных митингах, но лучше я сделаю это сейчас, чем буду просить прощения у родственников погибших». Также господин Меркин предложил Сергею Митрохину создать и возглавить общественную группу для контроля за сохранением репертуара и ценовой политики.

Сергей Митрохин заявил “Ъ”, что сомневается в «тех ужасах», которые описал Вадим Меркин.

«Любое здание можно оборудовать системой безопасности, которая исключит такие страшные трагедии. Давайте проведем экспертизу, в том числе можем провести независимую экспертизу, если он думает, что госорганы могут быть в чем-то заинтересованы»,— отметил господин Митрохин.





По его словам, он «буквально сегодня» был у здания киноцентра, там уже начались подготовительные работы к сносу и вырубка деревьев. Причем, по словам депутата, документы на вырубку ему предоставить не смогли. Господин Митрохин добавил, что считает необходимым предотвратить снос здания. «Я положительно оцениваю начало диалога собственника с общественностью, но призываю не спешить со сносом. Я предлагаю господину Меркину выйти на очный диалог и готов провести его на любой площадке и в любом формате»,— заявил господин Митрохин, напомнив, что на круглый стол в Мосгордуме собственник был приглашен, но не явился.

Специалист в области разрешения споров Илья Федотов сообщил “Ъ”, что публичные обещания застройщика, не облеченные в юридическую форму с четко определенными обязательствами, юридических последствий не несут.

«К сожалению, в России возникает много ситуаций, когда масштабные проекты с жилой застройкой презентуются покупателям и продаются в конфигурации с теми или иными социальными или инфраструктурными объектами, а на практике потом возникают жилые дома, и никаких последствий за изначально недостоверную информацию застройщик не несет. Иногда это прикрывается изменением внешних обстоятельств или остается без объяснений».

24-зальный киноцентр на Красной Пресне считается самым большим кинотеатром в России и Восточной Европе и славится длительным показом авторского кино и доступными ценами на билеты (от 100 руб.). Так, фильм «Амели» демонстрировался здесь в течение 37 месяцев.

В ноябре 2018 года стало известно о получении собственником здания АО «Киноцентр» разрешения на строительство на этом месте многофункционального комплекса с гостиницей и апартаментами. Информация вызвала общественный резонанс. У киноцентра появились пикеты, а под петицией о необходимости сохранить его на сайте change.org было собрано свыше 100 тыс. подписей. Общественники до сих пор пытаются противостоять сносу здания. В поддержку сохранения «Соловья» высказался режиссер Никита Михалков, который предложил мэрии Москвы выкупить киноцентр и передать его профильным организациям под актерские кружки, секции и киноакадемию. При этом источник “Ъ” в имущественном комплексе Москвы ранее сообщал, что переговоры о выкупе киноцентра с его владельцами не вели.

Зарегистрированное в Мытищах АО «Киноцентр» было создано в 1992 году. Тогда же компания стала собственником киноцентра на Красной Пресне, построенного в 1989 году для всесоюзного творческого объединения «Киноцентр» на средства Союза кинематографистов СССР. По данным СПАРК, союзы кинематографистов всех 15 бывших республик СССР остаются участниками компании. Представитель Союза кинематографистов России заявлял газете «Ведомости» о выходе из уставного капитала АО «много лет назад». Истинные владельцы «Киноцентра» не раскрывались, но, по данным «Ведомостей», ими могут быть бизнесмены Эдуард и Вадим Меркины.

Последний сеанс в киноцентре «Соловей» состоится 1 декабря в 20:20. В зале №1 покажут фильм Чарли Чаплина «Великий диктатор», который открывал киноцентр в 1989 году. Вход сделают бесплатным.

Елена Рожкова, Ангелина Галанина