Зеленский выступил за принятие закона о правах нацменьшинств

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране должен быть принят законопроект, который защитит права национальных меньшинств. «И там должно все быть выписано: их язык, их вера — и достаточно»,— заявил он в интервью телеканалу «1+1» (цитата по «РИА Новости»). Отвечая на вопрос, будет ли пересмотрен закон о государственном языке, господин Зеленский сказал, что какое бы ни было принято решение, «оно будет бить по президенту и по парламенту».

На Украине 16 июля вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» — один из последних, которые подписал прежний президент Петр Порошенко. Опрошенные “Ъ” эксперты убеждены: закон породит немало скандалов, а на местах его будут «тихо саботировать». Раскритиковал инициативу и ряд участников заседания Совбеза ООН.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Закон о языке вступил в бессилие».